Atleta en silla de ruedas paga por error de autoridades

CHETUMAL, Q. Roo.- Gustavo Ortiz Manzanares, seleccionado nacional en la disciplina de Basquetbol en Sillas de Ruedas, podría perder su lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por haber abandonado la concentración de la selección nacional cuatro días antes de que concluyera.

El motivo de esta situación fue un error por parte de Miguel Zavala García, presidente de la Asociación Quintanarroense de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, que se equivocó en las fechas de la concentración y solicitó los boletos de avión del atleta con diferencia de cuatro días.

En entrevista, el atleta chetumaleño que ha destacado en el deporte adaptado, explica que en fechas recientes recibió la convocatoria por parte de la selección nacional de Basquetbol en Sillas de ruedas, para formar parte de la concentración, que inició el 21 de julio y terminó el 14 de agosto, en la Ciudad de México.

Por tal motivo, Miguel Zavala García, presidente de la Asociación Quintanarroense de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, gestionó ante la Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) los boletos de avión (ida y vuelta), para que el atleta se presentara.

“Todo iba bien en la concentración y cuatro días antes de que terminara me avisaron que ya tenía que regresar a Chetumal, yo pregunté ¿por qué? Y me dijeron que ya tenían mi boleto de avión y no podían hacer nada, así que me regresé”, relata.

Esto ocasionó que el jugador chetumaleño recibiera un fuerte llamado de atención por parte de los seleccionadores nacionales, quienes le dijeron que con esta acción podría perder su lugar dentro del combinado tricolor.

"Yo me he preparado con la intención de volver a ser seleccionado y representar a mi país"

“Yo me he preparado con la intención de volver a ser seleccionado y representar a mi país y me causa mucha molestia que por culpa de Miguel Zavala e Isaac Aquino esté a punto de perderme este evento que tenía muchas ganas de jugar”.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe para deportes adaptados, se realizará el próximo mes de octubre en Costa Rica, y México cuenta con amplias posibilidades de conseguir una medalla, al contar con un equipo bastante competitivo.

Se intentó contactar con Miguel Zavala García para conocer el motivo de este error; sin embargo, el presidente de esta asociación de deporte adaptado no contestó al teléfono.