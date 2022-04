Atletas de Q. Roo participarán en el Mundial Sub 20 de Levantamiento de Pesas

Los atletas quintanarroenses de Levantamiento de Pesas, Herseleid Antonio Carrazco Cetz y Darvin Ariel Pech Gómez, junto al entrenador Jorge Rodríguez Méndez, fueron convocados por la selección nacional para representar al país en el Campeonato Mundial Juvenil Sub 20 en Creta, Grecia, evento que se realizará del 2 al 10 de mayo.

El othonense Herseleid Carrazco y Darvin Pech, originario del municipio de Cozumel, forman parte del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar) y fueron convocados para integrarse al selectivo juvenil para la justa mundialista, luego de que en el pasado Campeonato Nacional Juvenil Sub 20, que se celebró en Monterrey, Nuevo León, del 25 al 27 de marzo, se coronaron campeones con tres medallas de oro cada uno.

En el Campeonato Mundial, Herseleid Carrazco estará compitiendo el día 3 de mayo, dentro de la división de los 61 kilogramos, mientras que Darvin Pech participará en la jornada del miércoles 4 de mayo en la división de los 67 kilogramos.

La delegación mexicana estará integrada en total por cinco atletas en la rama femenil: Noemi Rodríguez de Sonora, campeona Cali-Valle 2021; también de Sonora, Daphne Guillén, subcampeona mundial sub 17, 2019; Queysi Rojas, de Nuevo Léon, subcampeona mundial sub 17, 2019; Emmy González, Baja California, campeona mundial sub 17, 2019; y Mariana Gómez, de Jalisco, medallista mundial bronce sub 17, 2019.

Mientras que en la rama varonil, además de los dos atletas de Quintana Roo, Herseleid Carrazco y Darvin Pech, asiste el campechano José Poox, subcampeón mundial sub 17 en el 2019; Juan Barco, medallista bronce mundial sub 17 en el 2019, y Jonathan Ramos, medalla de plata en Cali-Valle en 2021, ambos de Nuevo León.

Cabe recordar que tanto Herseleid Carrazco como Darvin Pech, participaron en días pasados en el Regional de la especialidad que tuvo lugar en Chetumal y lograron su clasificación a los Juegos Nacionales Conade 2022.

“Me siento muy contento por esta nueva convocatoria de la selección nacional, eso es producto del trabajo fuerte que realizamos todos los días en el gimnasio, donde entrenamos muy fuerte y esperemos ahora traer medallas para nuestro país, siempre es un gran orgullo representar a México”, señaló el chetumaleño Herseleid Carrazco.

También te puede interesar:

Sirenas de Q. Roo consiguen boleto a los Nacionales Conade

Quintana Roo tendrá equipo de Handball en juegos de Conade

Atletas quintanarroenses de esgrima ganan su boleto a Nacionales Conade