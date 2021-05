(AUDIOS) Así Karla Vivas dio órdenes para atacar a candidatos de Quintana Roo

La Fiscalía General de Quintana Roo indaga a células del cártel de Sinaloa como responsables del asesinato en Puerto Morelos del precandidato del Partido Verde, Morena y PT, Ignacio Sánchez Cordero, y del atentado contra su esposa y sucesora en la candidatura a la Alcaldía, Blanca Merari Tziu.

Karla Odeth Vivas, detenida el pasado jueves como presunta autora intelectual de dicho crimen, es parte del grupo delictivo. Su propósito, según las indagatorias, era eliminar adversarios de su hermana Yazmín Vivas, quien no obtuvo la nominación para la Alcaldía por PVEM y Morena y se postuló por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Vivas mantenía contactos con dirigentes del Partido Fuerza por México (PFM) cuyo candidato a alcalde, Tirso Esquivel, también era rival político de Sánchez Cordero.

Conforme audios a los que tuvo acceso REFORMA, Karla Vivas participó en la planeación de la ejecución de Sánchez Cordero y planeaba también atacar a su esposa Merari. El propósito inicial, según los audios, era aparentar un suicidio.

En los audios filtrados de Karla Vivas se pueden escuchar las siguientes declaraciones:

"Vamos a tener que secuestrar a Rodrigo porque aunque esté en campaña no hace ni verga"...

"Y de los de Nacho... hay que eliminar a su hermano ya te lo dije 5 mil veces, y al otro güey".

"No, no estoy enojada, no vayas a hacer una pendejada con la pinche viuda, eso sí me ocupa un poquito... por lo menos no esta semana, pero así como te digo sería buena idea, como que se suicida esa pendeja".