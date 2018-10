Auditan administración de Pech Cen

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A partir de hoy, la Fiscalía General del Estado analiza el informe oficial de aplicación de recursos del ex fiscal, Miguel Ángel Pech Cen; de encontrar irregularidades se procederá legal y penalmente en contra de él.

Gustavo Salas Salgado, fiscal general interino, afirmó que hoy recibe del área administrativa de la institución el documento de movimientos financieros y aplicación de recursos del período 2016-2018 en el que fungió como fiscal Miguel Ángel Pech Cen; recalcó, que de ninguna manera hará caso omiso en la detección de irregularidades y malversación de recursos estatales y federales, que procederá la denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y/o en su caso en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En conferencia de prensa, en la sala de Procuradores de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gustavo Salas Salgado dio a conocer que se va a cotejar todas las compras de insumos y obras realizadas durante los últimos dos años.

“Me van a entregar físicamente todo lo que se relaciona con los bienes de la institución, hasta entonces me daré cuenta al cotejar si hay el soporte de los gastos y de todo lo que se utilizó para la institución, yo no voy a cargar con lo que yo no hice, con comprobante, sea compra, reparación, recursos, lo que sea tiene que tener un soporte, si yo no me puedo enterar, para eso son las auditorías, si hay algo que se convierta en delito, procederemos”, dijo.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, la Fiscalía General del Estado tuvo a disposición 558 millones 843 mil 557 pesos; en 2018, el presupuesto a ejercer es de 682 millones 534 mil 854 pesos.

En este año 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) accedió a 69 millones 155 mil 729 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); en el año inmediato anterior, accedió a un monto de poco más de 70 millones de pesos.

Durante el proceso de revisión de cuentas y tras obtener el resultado, en caso de encontrar irregularidades, el Fiscal Interino iniciará los procedimientos de denuncia ante las instancias que amerite.