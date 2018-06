Denuncian penalmente a ex presidente municipal de Tulum

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia penal en contra de ex funcionarios del Ayuntamiento de Tulum, encabezados en su momento, por David Balam Chan, ex presidente municipal.

La denuncia de hechos fue por “desvío de recursos”, durante el ejercicio fiscal 2016, según el Informe de Denuncias Penales Presentadas por Sector, con corte a marzo de 2018.

Según las investigaciones de la ASF, en el último año de la administración de David Balam Chan, el Gobierno Federal transfirió al Ayuntamiento de Tulum, 17.9 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Los recursos federales debieron ser para la ejecución de obra pública del ámbito social; sin embargo, 12.5 millones de esos recursos fueron transferidos a cuentas bancarias del municipio y destinados para fines totalmente distintos.

“El municipio de Tulum, Quintana Roo, transfirió recursos del fondo por 12.5 millones de pesos a cuentas bancarias propias del municipio, de los cuales se desconoce su destino y aplicación a los fines y objetivos del fondo”, observó en su oportunidad la ASF.

El dinero público federal estaba etiquetado para 10 obras de urbanización por un monto de 10.2 millones; siete obras de infraestructura educativa, por 5.3 millones; y dos más para el rubro de agua potable por 866 mil pesos.

La investigación de los auditores federales reveló que en vez de ser ocupados para la ejecución de las obras, el dinero fue transferido a otras cuentas bancarias.

Para sustituir el dinero federal, el ayuntamiento contrató una deuda bancaria, la cual fue depositada en la cuenta bancaria del fondo federal.

“El municipio ingresó 12.5 millones a la cuenta bancaria del fondo, mismos que provinieron de la contratación de un crédito bancario a corto plazo garantizado con las participaciones municipales, sin acreditar el destino y aplicación de los recursos transferidos a otras cuentas”, señaló el documento de observaciones.

La denuncia penal contra ex funcionarios de Tulum, se suma a otras presentadas en contra de ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo, así como contra ex servidores del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, la última derivada de la Cuenta Pública 2012.