Aumenta al 50% la probabilidad de ciclón cerca de Quintana Roo

Durante la tarde de este sábado, las autoridades estatales compartieron los últimos detalles sobre una zona de baja presión cercana a las costas de Quintana Roo, la cual incrementó su probabilidad de desarrollo ciclónico al 50%.

Este fenómeno meteorológico se mantiene bajo estricta vigilancia, ya que podría evolucionar en un ciclón tropical en los próximos días.

La gobernadora del estado, Mara Lezama, informó que las autoridades, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), monitorean constantemente el sistema de baja presión localizado en el occidente del mar Caribe y en el golfo de México.

El sistema ha mantenido una evolución significativa, con un incremento del 50% en su probabilidad de convertirse en un ciclón en los próximos siete días. Según el SMN, si este fenómeno continúa desarrollándose, podría alcanzar la categoría de tormenta tropical y recibir el nombre de “Kirk”, de acuerdo con la lista de nombres asignados para la temporada 2024.

La gobernadora enfatizó la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar caer en pánico ante rumores no confirmados.

2 pm EDT Sep 28 - An area of low pressure is forecast to form over the western Caribbean Sea in a couple of days. Development chances are gradually increasing and there is a medium chance for a tropical depression or tropical storm to form and move into the Gulf of Mexico next… pic.twitter.com/42YvKNbeQa