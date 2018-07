Un problema añejo ambulantes para la Cofepris

Fernanda Duque/ SIPSE

Cancún, Q. Roo.- Los ambulantes continúan siendo un problema para la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios en la zona norte (Cofepris) dijo el titular de la dependencia, Javier Francisco Toledo Alvarado, quien mencionó que durante temporada de calor se dispara el número de vendedores irregulares que aprovechan la vía pública y las altas temperaturas para comercializar agua y raspados.

“Nosotros no sabemos que tantos permisos ha otorgado Comercio en la Vía Pública no sólo en esta temporada, sino en toda la administración, pero lo que sí es que nos afecta porque no tenemos el suficiente personal para verificar a todos”, dijo Toledo Alvarado.

Pese a que se ha intentado establecer trabajos conjuntos con el ayuntamiento, Cofepris asegura que nada ha podido detener a estos vendedores, insistiendo que la única que puede poner un freno a esta situación es la dependencia municipal.

El coordinador estimó que el número de ambulantes irregulares ha duplicado el padrón que tienen registrado, que tiene un total de tres mil personas. Esto fue señalado por el Toledo Alvarado como un foco rojo, puesto a que el 80% de los puestos comercializa alimentos, lo que supone un riesgo para la salud de los cancunenses.

Asimismo, se mencionó que la mayoría de quienes están regulares son porque pertenecen a algún organismo como la Unión de Tianguistas y Comerciantes Ambulantes o la Croc.

“Con la ayuda de ellos es que hemos podido incidir en los vendedores sobre la necesidad de contar tanto con el permiso del ayuntamiento, como con la licencia sanitaria, que son los requerimientos que pedimos nosotros, los demás sólo cuentan con el documento del municipio o ninguno”, explicó el titular.

En el combate a los vendedores improvisados, Toledo Alvarado mencionó que la Cofepris no tiene las herramientas para mitigarlos, pues sus facultades los limitan al decomiso de la mercancía y solicitar que se retiren de la vía pública, pues las sanciones las aplica Comercio en la Vía Pública.