Construir en Felipe Carillo Puerto ahora será más caro

Jesús Caamal/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto aprobó nuevas cargas fiscales para quienes quieran construir, a partir de una dimensión de 55 metros cuadrados deberán pagar mínimo 660 pesos al municipio.

La tarde de ayer, en una sesión ordinaria de cabildo, los concejales aprobaron por unanimidad la modificación del reglamento de construcción, donde también se considera que las obras deben de incluir fosas sépticas, así como 70% de áreas verdes y 30% de edificación.

Las modificaciones entrarán en vigor en un plazo de 10 a 15 días, una vez que se hayan hecho las debidas observaciones y se publique en el Periódico Oficial del Estado, confirmaron las autoridades.

Joel Ciau Calderón, director de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, explicó que, de acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal, la licencia tendría un costo de 12 pesos el metro cuadrado, pero sólo se aplicará a partir de los 55 metros cuadrados.

“Esto se estipula en la Ley de Hacienda, no se puede modificar porque la aprobó el Congreso del Estado, a nosotros como municipio nos corresponde implementarlo, en el caso de la zona dónde estamos, se tiene un valor de 12 pesos por metro, pero únicamente se aplicaría en obras de gran magnitud”, dijo.

José Esquivel Vargas, presidente municipal, expuso que la modificación es para que exista un orden, conforme al desarrollo y crecimiento urbano, y con ello se verificará que se haga correctamente, en la forma y medidas que se plantea.

Aseguró que no se trata de un cobro extra o impuestos para nadie, sólo será para obras de gran tamaño que estén o superen las medidas estipuladas.

Las construcciones pequeñas o de personas con dificultad económica, dijo, no serán sujetos a ese cobro, “esto no quiere decir que deban sacar permiso para todo, la gente puede seguir construyendo, esto va enfocado más para obras grandes, si es una pequeña, como un cuarto, obviamente no, se sobrentiende que no están en esas condiciones”, afirmó.