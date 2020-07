Aumenta la venta de hierbas medicinales para “prevenir” el coronavirus

La venta de hierbas medicinales y productos naturales se incrementó hasta 90 por ciento a raíz de la pandemia por Covid-19, reveló César Antonio Iuit, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Othón P. Blanco.

Mencionó que la medicina tradicional es una de las más socorridas entre la población que apuesta (tal vez por economía) a los remedios naturales hechos con diversas plantas para prevenir o aliviar enfermedades.

Señaló que, a través de internet la gente conoce recetas y acude con los negocios naturistas de Chetumal para adquirir las plantas y productos que necesita para hacer generalmente infusiones o té.

El también comerciante dijo que las plantas que registran mayor demanda como son eucalipto, el romero, ruda, zacate limón, manzanilla, jengibre y cúrcum; pero hay gente que busca otros productos como hoja santa y aloe.