Aumentan casos positivos de Covid-19 en Quintana Roo

El estado de Quintana Roo registra un incremento en el número de casos positivos de Covid-19, de acuerdo con expertos y la Secretaría de Salud federal.

Según la dependencia, aunque aún no se tiene un impacto directo en las hospitalizaciones y defunciones, se ha detectado un crecimiento de enfermos en diversas entidades, principalmente en:

En Quintana Roo se informó de una tendencia a la alza: durante los primeros días de junio se contabilizaron 578 casos activos, mientras que el reporte semanal anterior arrojó un total de 376, es decir, que entre ambos periodos hubo una variación de 53.7%.

La plataforma de monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ubica a la entidad en el décimo lugar por el número de casos positivos semanales, con un promedio de 86.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que van a seguirse presentando casos en todo México, debido a la relajación de algunas de las medidas.

“El estado endémico, no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente”, dijo.