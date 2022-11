Aumentan predial en la zona hotelera y centro de Cancún

El Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó, por mayoría, la actualización en los valores catastrales en áreas como el centro y la zona hotelera, que establece un aumento entre el 15 y 20%, lo que en algunos casos generará una alza en el impuesto predial.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, aclaró que esto representa una alza en zonas de mayor plusvalía y donde no se había actualizado el valor de la tierra.

Ejemplo de ello, dijo, son algunos sectores de la zona hotelera y del centro del municipio, en el que incluso se prevé que el aumento se vea reflejado en una alza en el impuesto predial.

Por ello, la alcaldesa aseguró que el acuerdo aprobado no representa un incremento generalizado en el cobro del impuesto predial, sino en ciertas zonas del municipio.

Jesús Pool Moo, quien fue el único regidor que votó en contra, explicó que la Ley de Catastro de Quintana Roo, en su artículo 31 establece que la autoridad catastral municipal deberá presentar al Ayuntamiento, a más tardar en el mes de septiembre del ejercicio fiscal correspondiente, los proyectos de tablas y valores unitarios de suelos y construcción, como el que se presentó durante esta sesión, acompañados de las observaciones pertinentes, para que a más tardar el 20 de noviembre la remita al Congreso.

“Pero no nos la presentaron en septiembre, sino que nos las pasaron un día antes para que se aprueben. Como no se hizo así, en el artículo 32 de la misma ley establece que en caso de terminar el ejercicio fiscal correspondiente, no se expedirán nuevas tablas, continuarán vigentes las anteriores. Entonces, al no presentarse en septiembre, están fuera de tiempo, este proceso está viciado de origen”.