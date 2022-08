Aumento en precio de la tortilla `golpea´ la economía de cancunenses

Desde el 1 de agosto, la mayoría de los molinos y tortillerías de Cancún incrementaron el precio de las tortillas a 24 pesos por kilogramo, sin embargo, en el Mercado 23 el precio se mantiene en 22 pesos pues quienes trabajan ahí aseguran que no les han informado sobre el aumento.

En un recorrido por los establecimientos en donde se expenden las tortillas, hay letreros en donde se informa a la ciudadanía que desde del 1 de agosto, el precio se incrementó en un peso, es decir pasó de 23 a 24 pesos.

Ante esto, quienes acuden a realizar sus compras consideraron que este aumento es un abuso pues perjudica y lastima la economía de las familias de Cancún, porque ahora tienen que administrar mejor sus recursos para que les alcance.

“Es un abuso porque es algo de primera necesidad y la mayoría ahorita todo está subiendo y le suben a su gusto, según que es equilibrio del mercado, oferta y la demanda, pero ellos suben los precios como quieran, a todos los trabajadores nos afecta porque el sueldo no sube”, expuso José Bazán.

Hay quienes dicen que esta situación los ha decepcionado pues esperaban un cambio verdadero con el gobierno federal, pero ha sido más de lo mismo, por lo que confían en que los precios de los productos básicos dejen de subir para que ya no afecten a la economía familiar.

“Supuestamente votamos por un cambio verdadero para que esto no suceda, para que no aumenten el precio de la tortilla ya que es un producto de primera necesidad en nuestra alimentación todos los días y ojalá que, en lugar de que vaya subiendo de precio pueda bajar un poco. Esto me afecta para la familia y para el consumo básico en nuestros alimentos y afecta nuestra economía familiar”, dijo Braulio Guillermo Méndez Canché.