Ahora le toca al pan: este mes subirá de precio

CHETUMAL, Q. Roo.- Se prevé un incremento de uno a 1.50 pesos en el pan, principalmente dulce y salado, para finales de octubre, ya que los insumos importantes subieron durante el mes de agosto.

Luis Protonotario Sabido, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en la entidad, aseguró que el aumento puede variar, pues aún se está analizando el ajuste para que a finales de octubre pueda ser oficial el alza, debido a que la materia prima para la elaboración del producto subió de precio.

El dirigente de la Canainpa manifestó que el alza a la materia prima es el principal factor para que las panaderías hagan este ajuste, ya que en agosto el saco de harina de 44 kilogramos subió de 365 a 385 pesos y la margarina subió hasta casi 80 pesos la caja de 10 kilos.

“Este incremento nos obliga a hacer el ajuste, y se tiene contemplado que a finales de octubre se refleje el precio en los panes, por ejemplo, el pan dulce subirá de un peso a 1.50, mientras que el pan salado de 50 centavos a un peso. Todo dependiendo de lo que la Canainpa a nivel nacional nos diga es como realizaremos el ajuste, buscando perjudicar lo menos posible a nuestros clientes”, detalló.

Comentó que este incremento será un fuerte golpe a la economía de los consumidores de pan; sin embargo, es necesario hacerlo para que las panaderías de la ciudad no cierren, ya que no pueden seguir con la producción por el incremento no sólo de los insumos, sino también de la gasolina y electricidad.

“Sabemos que esto va a perjudicar mucho a nuestros clientes, más que nada porque su economía no está en condiciones de pagar más por el producto, pero es necesario hacer este ajuste para que nosotros como gremio podamos seguir haciendo pan”, aclaró.

De acuerdo con un sondeo realizado a varias panaderías de la ciudad, los precios en la actualidad varían, pues hay panaderías que ofrecen la telera de 2.50 a tres pesos, mientras que el pan dulce lo dan entre cinco a ocho pesos, dependiendo de la calidad del producto, así como algunos bocadillos, los cuales van de 10 a 15 pesos.