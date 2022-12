Autoridades de Cancún justifican anuncios publicitarios en los monumentos

El Ayuntamiento de Benito Juárez justificó los adornos publicitarios que empresas colocaron sobre algunos monumentos en distintas glorietas, como la de las avenidas López Portillo y Kabah.

El secretario de la comuna, Jorge Aguilar Osorio, dijo que esto deriva de un acuerdo con empresas socialmente responsables.

Aclaró que no hay ningún tipo de contraprestación, sino que solo se acordó que iluminaran la glorieta y colocaron pendones, a cambio de que al final de la época navideña pinten la glorieta.

Detalló que otras empresas como: Procasa, Grupo Cumbres, Puerto Cancún, Kentucky Fried Chicken ya solicitaron realizar la iluminación de varias glorietas.

Indicó que esta misma medida se lleva a cabo en otros países, como en otras ciudades como Mérida y la Ciudad de México, aunque reconoció que, a raíz de las críticas, tal vez para los próximos años deban hacerse algunas adecuaciones.

“Si para el próximo año tenemos que disminuir la publicidad o hacerle unos lineamientos donde la publicidad no toque los pilares o los monumentos, ya se abordará” , comentó.

#GaleríaDePeso | ¿Ya visitaste la piñata del Fortnite? ¡Ah no! 😆😅



Si no has pasado cerca del Monumento de ' La Licuadora' en #Cancún, así es como luce ahorita. 🪅



¿Te late cómo se ve?



📸 Armando Herrera pic.twitter.com/IipnpcAaCP