Autoridades ignoran cuántos puestos de pirotecnia autorizó Sedena en Cancún

En Cancún, la autoridad municipal no sabe cuántos ni dónde están ubicados los puestos de venta de pirotecnia autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Israel García Lorenzo, director de Comercio en la Vía Pública del municipio de Benito Juárez, reconoció que hace falta más coordinación para poder realizar las supervisiones pertinentes y que no vuelva a explotar un puesto de venta de pirotecnia como el ocurrido el domingo pasado en la Región 259.

“Nosotros no tenemos un documento por parte de ellos que nos indiqué ni cuántos ni dónde puesto de venta de pirotecnia están autorizados. Probablemente, por un tema de coordinación con ellos, debería existir algún tema así”.

El funcionario aseguró que la instancia municipal ha detectado alrededor de 90 puestos de venta de pirotecnia en los 12 recorridos que ha realizado en lo que va del mes.

La mayoría de los puestos de venta de pirotecnia se encuentran en los alrededores de los centros comerciales, porque ahí es donde más gente se concentra.

“Detectamos, hacemos el recorrido, pedimos documentación y si no lo presenta, tenemos que actuar, pero en el caso de Comercio en la Vía Pública no podemos hacer un decomiso porque no tenemos dónde resguardar ese tipo de materiales, para eso está la Sedena”.

Añadió que, hasta ahora, los inspectores de la Dirección de Comercio en la Vía Pública no han detectado ningún puesto que no tenga los documentos que entrega la dependencia federal para permitir la venta de pirotecnia.

En caso de encontrar vendedores que realicen la comercialización de cohetes y demás juegos pirotécnicos sin ningún permiso entregado por la Sedena, a las instancias municipales sólo les queda suspender las actividades y llamar a su par federal para que proceda.

Asimismo, al no otorgar los permisos para la venta de pirotecnia, a la autoridad municipal sólo le corresponde verificar que se cumplan los reglamentos pertinentes. En el caso de la Dirección de Comercio en la Vía Pública, verifica que haya un distanciamiento entre los puestos, áreas donde pueda transitar la gente, entre otras disposiciones, detalló García Lorenzo.

Y en el caso de la Dirección de Protección Civil municipal, verifica que los puestos de venta tengan material para responder en caso de algún percance, como botiquín y extintores.

