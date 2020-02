Autorizan a pasajeros del MSC Meraviglia a recorrer Cozumel

La espera terminó para los pasajeros y tripulación del MSC Meraviglia: podrán recorrer la isla de Cozumel.

A través de sus redes sociales, la naviera MSC Cruceros reveló que las autoridades sanitarias mexicanas autorizaron el desembarco de los pasajeros en Cozumel.

Esto ocurre luego de que tras varias pruebas médicas realizadas a dos personas (una pasajera menor de edad y un tripulante), dieran negativo en coronavirus Covid-19.

También te puede interesar: Coronavirus: confirman que pasajeros del MSC Meraviglia atracado en Cozumel no tienen Covid-19

Horas antes, la secretaria de Salud de Quintana Roo reveló que ambos casos dieron positivo influenza, gripe estacional propia de la temporada.

Por tanto, de acuerdo con la misma naviera, el MSC Meraviglia ha sido autorizado para el desembarco en las primeras horas de hoy.

#MSCCruises has received official confirmation from Mexican #Health authorities following medical testing conducted overnight that the two people on board #MSCMeraviglia in #Cozumel are affected only by seasonal flu (not COVID-19). The ship has been cleared for disembarkation.”