Aylín Mujica vuelve con ‘La Bella y las Bestias’

CANCÚN, Q. Roo.- Su debut en México fue en 1994 en la telenovela “La Dueña”, donde la actriz cubana Aylín Mujica encantó al público con su belleza y talento para convertirse en una de las favoritas de la pantalla chica; 22 años después regresa al lugar que la vio nacer, pero ahora con una serie llamada “La Bella y las Bestias”, bajo la producción de Lemon Films y W Producciones.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo desde Guadalajara, Jalisco, Aylín Mujica, quien es embajadora de la marca mexicana Ciclon Jeans, compartió lo emocionada que está de regresar a la pantalla chica a la televisora donde hizo su debut en las telenovelas.

“Regreso a la televisión con la serie “La Bella y Las Bestias” que está próxima a estrenarse en Televisa y en Estados Unidos por Univisión, estoy muy contenta porque es una serie con buena calidad, buena producción, las imágenes son como de cine, hay un elenco increíble como Esmeralda Pimentel, Oswaldo Benavides y otros, la verdad es una joya de serie y estoy deseosa de que pase ya. La historia está basada en siete bestias que representan los siete pecados capitales; por un problema de narcos y de poder matan a los papás de La Bella, entonces ella viaja para vengarse de las bestias responsables de la muerte de sus padres, pero aprovecha la debilidad de cada una para lograrlo, en mi caso es la vanidad y pues esta mujer termina con un feo final”, detalló la bella Aylín.

La Bella y las Bestias, donde Aylín da vida a Roberta "La Madame" González, inició grabaciones en la Ciudad de México el año pasado, bajo la dirección de Ponho Pineda y Rolando Campo de la mano de W Producciones y Lemon Films; pretende estrenarse al culminar la telenovela “Caer en Tentanción”, pero aún no tiene fecha exacta, reveló la actriz cubana.

Después de 20 años de trabajar en otros proyectos y otras televisoras, Aylín Mujica se dijo contenta de volver a Televisa con una serie, pues asegura es un producto que se está comiendo a las telenovelas, “ya perdí la cuenta desde cuando dejé Televisa, pero estoy muy contenta porque hoy en día las series son una ventana importantísima para nosotros los actores, pues las televisoras siento que van acabándose poco a poco y plataformas como Netflix y eso son el futuro, que nos den la oportunidad de hacer este tipo de series con esta calidad está padrísimo, además que la transmitan en Televisa, wow, eso significa que la empresa está cambiando y para nosotros donde nos den una ventana está buenísimo”, afirmó.

Recordó también la telenovela con la que debutó en México en 1944, esta fue “La Dueña, cómo olvidarla, trabajé al lado de Angélica Rivera, Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno, fue Florinda Meza quien me descubrió y fue mi primer telenovela en México”.

Continúa triunfando en Teatro

Actualmente Aylín interpreta a Ignacia en la puesta en escena “Hijas de su madre” al lado de Susana Dosamantes, Patricia Reyes Spíndola, Luz María Jerez, Lourdes Munguía, Gina Varela y Julio Arroyo.

“Pensé que era el final de “Hijas de su Madre” pero no, ahora en 2018 daremos función de las 300 representaciones y Lucía Méndez será nuestra madrina y quien devele la placa; posteriormente, todo marzo nos vamos de gira a Estados Unidos, Anahem, Macalen, Los Ángeles, San Antonio, Las Vegas y espero que ya pare esto porque estuve un año sin parar, de hecho dos veces estuvimos en Cancún y fue padrísimo. Estoy bendecida porque todo el mundo está ávido de hacer teatro y nosotras seguimos, ahora que regresa Susana Dosamantes a los escenarios está padrísimo”, puntualizó.

Proyectos en puerta

“Tengo muchos proyectos, pero no me gusta hablar de ellos si no están cerrados ya, mientras tanto sigo como embajadora de Ciclón Jeans, junto con Andrea Escalona, y la verdad me siento súper orgullosa porque es una empresa mexicana de ropa de calidad, estos jeans tienen corte colombiano que te levanta las pompis y los puedes usar con todo; espero pronto poder contarles, estoy por cerrar un programa de televisión y una serie, pero aún no he firmado contrato, pero ya luego les diré”, finalizó Mujica.

Telenovelas

• La bella y las bestias (2018) - Roberta "La Madame" González

• Los miserables (2014-2015) - Liliana Durán Monteagudo "La Diabla"

• Corazón valiente (2012-2013) - Fernanda del Castillo de la Madrid / Victoria Villafañe

• Aurora (2010-2011) - Vanessa Miller Luarca Vda. de Hutton

• Niños ricos, pobres padres (2009-2010) - Verónica Ríos de la Torre

• Sin senos no hay paraíso (2008) - Lorena Magallanes

• Marina (2006-2007) - Verónica Saldívar / Laura Saldívar

• La heredera (2004-2005) - Lorena Beatriz Madero Grimaldi

• Agua y aceite (2002) - Déborah

• Háblame de amor (1999-2000) - Lucía Velázquez

• Yacaranday (1999) - Yacaranday / Mónica Robles

• Señora (1998) - Isabel Fernández

• Canción de amor (1996) - Estrella

• La dueña (199) - Fabiola Hernández

Cine

• Desde dentro (2015) - Carmen Altamirano

• A propósito de Alexa (2007) - Elisa

• Mi amor secreto (2006)

• Los cómplices del infierno (1995)

• El castrado (1995) - Doctora

• El jinete de acero (1994) - Gloria

Teatro

• Hijas de su madre (2017-2018) Ignacia

• Celia, el musical (2016) - Celia Cruz

• Manos quietas (2012)

• Drácula (1999)

• The Best Little Whorehouse in Texas

• La Cenicienta