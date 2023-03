Ayuntamiento de Chetumal deja sin mantenimiento a 43 casetas policiacas

Las 43 casetas policiacas ubicadas en Chetumal y varias comunidades del municipio de Othón P. Blanco, permanecerán en el olvido en lo que resta de la actual administración municipal, porque el Ayuntamiento no cuenta con recursos para habilitarlas.

Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco, reconoció que para habilitar cada una de las casetas se necesita de por lo menos 100 mil pesos, por lo que se requieren más de cuatro millones pesos, y es un recurso con el que no se cuenta en las arcas municipales.

Dijo que debido a las condiciones financieras en las que se encuentra el Ayuntamiento, prácticamente es imposible poder reparar y reactivar las casetas, además de que tampoco hay elementos de la Policía Municipal para cubrir las guardias en estos sitios.

Según la información aportada por la funcionaria, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito municipal apenas cuenta con aproximadamente 240 policías para atender a las 83 comunidades y 147 colonias de la capital del estado.

“Actualmente el municipio capitalino no cuenta con los recursos para poder reactivar las casetas que se encuentran abandonadas en la ciudad y en las comunidades desde hace varios años, lamentablemente no podemos darles atención en estos momentos porque el municipio no tiene la solidez financiera para ello”.