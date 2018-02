Rescatan del olvido a la Casa del Escritor en Bacalar

Alejandra Carrión/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- La Casa del Escritor en Bacalar, uno de los pocos espacios culturales, fue abandonada durante el sexenio anterior, al grado de que no podían recibir escritos, ni artistas, por las malas condiciones del edificio. Fue en este sexenio, cuando se instalaron camas en el 50% de los 20 dormitorios que existen y la llegada de artistas para realizar proyectos, empezó a fluir.

Iván Suarez Caamal, director de la Casa de la Cultura, indicó que las malas condiciones de los dormitorios, no tenían camas, los aires no servían, no tenían cocina, lo anterior, los obligó a no poder recibir más artistas entre los años 2014-2016, para el beneficio de la comunidad, y eso ocasionó que artistas de otras entidades y países dejarán de llegar a Bacalar a realizar diversos proyectos. Aunque, resaltó nunca se dejaron de hacer pequeñas actividades con la finalidad de no cerrarla por completo, como lo fue lecturas, presentación de libros, entre otras actividades.

“En los dos últimos años del sexenio pasado, no tuvo inversión. Esos dos años, no pudimos recibir escritores y artistas porque no estaban amueblados los dormitorios. Fue unos meses antes de que concluyera la anterior administración, cuando la Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) hizo remodelaciones en los edificios, pero no fue suficiente”, comentó.

Resaltó que a inicios de este sexenio, el Instituto de Cultura y las Artes (ICA) en Quintana Roo, iniciaron con la instalación de camas en el 50% de los módulos, siendo en los próximos meses cuando le hagan más inversiones.

“En el sexenio anterior no había inversiones, estaba muy deteriorado el edificio, en el último año hubo una pequeña inversión. La casa funciona recibiendo proyectos de artistas, ellos lo mandan para que tengan estancia, se les proporciona cuarto y ellos a cambio dan conferencias, taller de lecturas, comparten con la comunidad, se hacen presentación de libros, etc.”, dijo.

De acuerdo con la historia de la Casa Internacional del Escritor de Bacalar, fue inaugurada en 1990 por el Gobierno del Estado y para su operación firmó un convenio con la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La intención es promover la literatura y actualmente, es operada a través del ICA para brindar un espacio que albergue a escritores, poetas y creadores artísticos en general de la región, el país y el extranjero.