IEEA entrega 45 licencias de alfabetización en Bacalar

Javier Ortíz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Un total de 45 personas que hasta hace algunos meses no sabían leer ni escribir, recibieron sus constancias de alfabetización, tras concluir con su plan de estudios.

Esteban Espinoza Varrón, a sus 85 años de edad, fue una de las personas que recibió su documentación, tras prepararse por espacio de siete meses.“Es para mínima satisfacción poder leer textos, lo que hasta hace poco no podía”, señaló.

Con orgullo recibió su constancia en su vivienda ubicada en la lejana comunidad de Zamora y no pudo reprimir sus ganas de leer completo el texto, ante la mirada orgullosa de sus familiares, quienes señalaron que no importa la edad cuando una persona desea prepararse.

También te puede interesar: Robo a negocio aumenta un 50% en Othón P. Blanco

Luvidina Gutiérrez Soto, coordinadora del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) en este municipio, señaló esta semana acudieron hasta el domicilio de las personas localizadas en varias comunidades, donde se les entregó su respectiva documentación.

Dijo que dicho documento es parecido a un certificado que extiende la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual los educandos comprueban que ya saben leer y escribir y les permite continuar preparándose si lo desean.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2015, de una población de 26 mil 858 bacalarenses, el 12.9%, es decir, tres mil 462 ciudadanos, no sabía leer y escribir; 15%, cuatro mil 040 personas no terminó su primaria y el 16%, es decir, cuatro mil 297, no concluyó su educación secundaria, que hacen un total del 43%, o sea, 11 mil 799 personas que se encontraban en calidad de rezago educativo.

Autoridades del IEEA señalan que más del cincuenta por ciento de la población en estas condiciones se ubican en el área rural y es donde concentran mayor atención.

El menor porcentaje de rezago se encuentra en la cabecera municipal, debido a que en los trabajos donde desean ingresar les solicitan documentación mínimo de primaria o secundaria, que los obliga a prepararse.