Egresados de la Politécnica aún sin sus títulos profesionales

BACALAR, Q. Roo.- Los 137 egresados de la Universidad Politécnica de Bacalar se encuentran en la lista de espera en la Dirección General de Profesiones de la SEP. No hay fecha para la entrega de sus documentos profesionales.

Juan José Hernández Solís, secretario Académico de ese plantel, detalló que son 96 alumnos de la primera generación y 41 de la segunda, que están en la espera de su documentación profesional.

Dijo que los alumnos cumplieron en tiempo y forma con los requisitos y pagos correspondientes por lo que sólo esperan que sea atendida la solicitud ante esta instancia federal.

Indicó que en la última comunicación que sostuvo con autoridades de esa dependencia en la ciudad de México, le informaron que el trámite de los documentos se rezagó junto con miles de expedientes más de todas las universidades del país.

Señaló que de acuerdo a la información que les proporcionaron, no perderá turno la atención del caso de los ex alumnos de la UPB y las nuevas solicitudes se programarán para fechas posteriores.

Sin embargo, no están proporcionando fechas tentativas para no crear falsas esperanzas en los ex alumnos, “pero nos garantizaron que están trabajando a marchas forzadas para hacer los registros correspondientes en el padrón nacional de profesionistas y en cuanto estén listos los títulos y cédulas profesionales, se lo haremos saber a los alumnos para que pasen a recogerlos”, dijo.

Dijo estar consciente de las molestias y perjuicios que ocasiona el retraso en la entrega de sus documentos, pero es un trámite que se está agilizando en la ciudad de México, que vio afectadas sus oficinas y eso retrasó más el tiempo estimado.

De la primera generación, 35 jóvenes cursaron la carrera de Administración de Empresas Turísticas, siete en Ingeniería en Software y 54 en Terapia Física.De la segunda generación egresaron seis alumnos de la Ingeniería en Software, 29 en empresas turísticas y siete en la ingeniería en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Eliu Omar Koyoc Pech, ex presidente de la Sociedad de Alumnos de la UPB, señaló que la falta de documentación profesional les ha obligado a subemplearse, porque no son aceptados de acuerdo a su persil sin su documentación profesional.