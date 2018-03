Reciben egresados de la Politécnica títulos, tres años después

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los 137 egresados de las dos primeras generaciones de la UPB recibirán sus títulos profesionales, después de tres años de espera, el próximo 23 de marzo, durante la graduación de la tercera generación.

Juan José Hernández Solís, secretario Académico, indicó que recibieron comunicación por parte de la Dirección General de Profesiones (DGP), que en los próximos días enviarán los documentos profesionales de los 96 egresados de la primera generación y 41 de la segunda, los que podrían estar entregando la fecha señalada en que egresarán 42 alumnos más.

Admitió que no habían dado trámite a la documentación correspondiente, en la administración anterior, a pesar que los alumnos habían cubierto los requisitos requeridos para ello y cubierto los cuatro mil pesos por su derecho de titulación.

Dijo que lo gestionaron ante las instancias respectivas, pero el sismo de septiembre pasado, retrasó el trámite, debido a que las oficinas de la DGP representaban un riesgo para los trabajadores; sin embargo, ya recibieron notificación que los documentos serán enviados a la brevedad posible.

Recordó que fueron 96 egresados de la generación 2013-2016, 35 de ellos de la carrera de Administración de Empresas Turísticas, siete en Ingeniería en Software y 54 en Terapia Física.

De la segunda generación, egresaron 41 alumnos: seis de Ingeniería en Software, 29 en empresas turísticas y siete en Ingeniería en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), los cuales también esperan su documentación.

Eliu Omar Koyoc Pech, ex alumno de ese plantel, indicó que la falta de sus documentos profesionales, obliga a los egresados a sub emplearse y algunos han perdido oportunidades de empleo, porque no pueden cumplir los requisitos.

Señaló que algunos jóvenes tuvieron que realizar sacrificios económicos para cubrir el derecho de titulación “y lo justo hubiera sido que lo reciban una vez concluido su plan de estudios”, indicó tras señalar que varios de sus ex compañeros se sub emplean en el norte del estado, donde existe más posibilidades de encontrar trabajo.