Empresarios de Bacalar tienen más pagos que ganancias

BACALAR, Q. Roo.- Bacalar no ha tenido un crecimiento que permita una mejora redituable para la zona comercial y empresarial, aunado a los altos pagos que hace el empresario a la CFE, CAPA y otros impuestos. Manuel Carrillo Navarro, empresario de Bacalar desde hace 16 años, indicó que no existe un apoyo para los empresarios no solo a nivel local y estatal, sino nacional.

“El empresario de Bacalar ha estado descuidado, nos hostigan con impuestos y todos los derechos que tenemos que pagar, además el pago de la luz que tenemos que hacer es tremendo y del agua, también”, dijo.

Indicó que cada día tienen más pagos que ganancias y a raíz de eso han cerrado negocios en la ciudad, aunque no tuvo el dato a la mano del número de empresarios que han bajado las cortinas de sus negocios.

“Así como han cerrado, también han abierto, creo que es 50 y 50, es decir, mientras uno cierra otro abre”, refirió.

Indicó que han hostigado tanto al empresario que no se han preocupado por darle apoyo, de vez en cuanto al empresario cumplido, sino todo lo contrario se han enseñado con diversos requerimientos.

Mencionó que mucha gente cree que Bacalar es el “boom” de los negocios, cuando no ha crédito.

“ha mejorado, porque tenemos mejores calles, mejor alumbrado, pero no hemos crecido como empresarios, no existe ese apoyo para repuntar”, dijo.

Javier Romero Soto, administrador del restaurante Cenote Azul, señaló que en lo que va del año, los recibos de luz han sufrido un incremento a pesar de mantenerse el consumo.

Además, el servicio que reciben es pésimo porque todos los días se registra suspensión o baja densidad del servicio de energía.

“El servicio deja mucho que desear, pero los recibos llegan puntualmente y hay que pagar porque si no te suspenden; además ha tenido un incremento a pesar que los aparatos y el consumo sigue siendo el mismo”, dijo.

Comentó que si un negocio pagaba alrededor de 30 mil pesos mensuales bimestrales, ahora paga casi 35 mil pesos en el mismo lapso.