Acuerdan rehabilitar carretera deslavada por inundación

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- La carretera que comunica a la comunidad Andrés Quintana Roo será pavimentada nuevamente por la empresa, toda vez que no había sido entregada la obra, se acordó en reunión entre representantes de la dependencia y habitantes.

René Álvaro Loría Medina, subdelegado de esa localidad, informó que la semana pasada los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se comprometieron a solicitar a la empresa encargada de esos trabajos la rehabilitación de esa carretera, ya que es su única vía de acceso.

Se comprometieron a colocar drenes para desalojar acumulamientos futuros de agua, aunque los pobladores insistieron en la necesidad de construir un puente, ya que es paso natural de escurrimientos de la zona alta de la geografía municipal.

Dijo que el riesgo de incomunicación es latente para los pobladores cada temporada de lluvias, ya que se encuentran en una zona baja y la carretera fue construida en una “cuneta” que concentra el agua que corre por ese lugar.

Indicó que muestra de ello fue hace dos años, cuando quedaron incomunicados por espacio de cuatro días, lapso en el que los vehículos no podían ingresar porque el agua subió de nivel a más de un metro.

Consideró que mientras no construyan puentes que sirvan para desahogar las corrientes de agua, seguirán presentando el mismo problema, porque ha ocurrido con anterioridad, “nuestro principal problema no es la pavimentación de la carretera, si no la construcción de un puente, porque cada lluvia se va a lavar”, insistió.

Leticia Vázquez Salazar, comisaria ejidal de esa localidad, indicó que recibieron pronta respuesta por parte de las autoridades para la reparación de esa vía, lo que agradecieron los pobladores, porque de otra manera, tendrían que caminar dos kilómetros para ingresar, ya que los vehículos de servicio público evitan ingresar, “en ocasiones son personas enfermas, niños o adultos mayores, en realidad nos beneficia mucho contar con una carretera en buenas condiciones”, afirmó.