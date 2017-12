‘Coyotes’ dejan sin ganancias a productores de cítricos

Carlos Castillo/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- La falta de recursos para que los campesinos puedan sacar sus cosechas del campo, favorece a los intermediarios, dejando sin ganancias a los campesinos de la ribera del río Hondo.

Cesar Jacinto González, presidente de la Unión de Campesinos y Grupos Agropecuarios de Bacalar, denunció que los coyotes se quedan hasta con el 40 % de las ganancias.

“Decenas de productores agrícolas de diferentes comunidades están levantando la voz, ante la complicada situación que vive en las localidades rurales, pues son víctimas de los mediadores”

Por citar un ejemplo, dijo que el seis de cada 10 productores de cítricos en la zona rural de Bacalar tiene que recurrir a los coyotes para poder sacar su producto, y que se comercialice en los mercados de la ciudad, en Chetumal, o en otros puntos del estado.

“Si vendo un costal de naranjas, el 40% es la ganancia de los revendedores o coyotes, un 30% es para recuperar la inversión y seguir invirtiendo para que el próximo año vuelva haber naranjas, y ya lo que queda es lo que ganamos, pero el mayor margen de ganancia lo tienen los coyotes”.

El líder campesino abundó que este problema aunado al poco apoyo de los gobiernos por brindar programas de infraestructura a los citricultores es lo que mantiene en retraso al sector. Y es que definió que en la zona muchas familias dependen directamente de los ingresos de la citricultura, pero al ser esquilmados, prácticamente son sentenciados a dejar las parcelas, provocando este cultivo valla en decadencia.

Por su parte, Eugenio Sansores Vázquez productor de cítrico de la comunidad de La Pantera, del corredor citrícola de Bacalar, señaló que desde hace muchos años, han sido víctima del coyotaje siendo estos quienes se llevan todas las ganancias, por lo que aseguró este año dejo que se pudra la cosecha de las dos hectáreas de naranja y mandarina que tiene sembradas.

“Es un gasto entre mantener limpio el huerto de maleza, controlar las plagas, los ladrones y luego que a la hora de la cosecha haciendo el balance, uno no recupere ni lo invertido durante todo el año, mejor decidí que se quede la cosecha en la matas, así no me genera gastos de cosecha, si la gente quiere y viene le bajo una o dos costales y se los vendo, pero vender a los coyote ya no”, refirió.