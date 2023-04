La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) en Felipe Carrillo Puerto, dejó sedientos a más de 16 mil usuarios de la cabecera municipal tras fallas en los equipos de distribución del líquido y bajones de corriente.

De acuerdo con reportes y quejas ciudadanas, la problemática se viene arrastrando desde hace unos días, inició con la baja presión, en algunos sin suministro, pero ayer, se quedaron completamente sin agua, lo que causó enojo y molestia de los usuarios, quienes externaron su enojo a través de las redes sociales.

Saturnino de Jesús Canul Dzul, gerente de la CAPA en Carrillo Puerto, expuso que en efecto han tenido una serie de problemáticas con la distribución del líquido, el cual se debió precisamente por los bajones de energía eléctrica, el cual causó fallas en equipos, hasta algunos se quemaron.

“Constantemente hemos tenido bajones en la energía eléctrica, al final de cuentas, eso nos provocó que se dañe el arrancador del pozo del centro, los transformadores también han tenido daños, entre otras cosas que se nos ha ido juntando y que prácticamente causó, esta problemática”.

Añadió que desde el primer día que se reportó han estado trabajando a marchas forzadas, el cual ayer por la tarde, los ciudadanos, comenzaron a tener la presencia del vital líquido en sus hogares, tras el reemplazo de ciertos equipos y trabajos que se hicieron con el personal.

Pidió la comprensión de la población, pues son temas que se les salen de las manos y que, pese a que tienen la intención de solucionarlos a la brevedad posible, son cosas que llevan su proceso, además de lo tedioso que puede resultar el trabajo operativo, a eso le suman las fallas de la red eléctrica.

Por su parte, Nicolás Chi Pech, habitante de la colonia Jesús Martínez Ross, comentó que desde la semana pasada han estado sufriendo la carencia del líquido, pese a los reportes que han emitido a la gerencia, no faltan días en la semana que no estén careciendo de agua, la baja presión o a veces no tienen nada.

Hoy por la tarde reportaron nuevamente falta de agua, lo que obligó a algunas escuelas a suspender clases.