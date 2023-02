La Unidad de Especialidades Médicas–Centro de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-Capa) de Felipe Carrillo Puerto registró una baja de personas en el consumo de sustancias como el alcohol y marihuana, según sus cifras de atención.

De acuerdo con datos de la unidad, en los últimos años registró un total de 30 pacientes por consumo de cannabis y 16 por adicción al alcohol, contrario en los registros del 2022 a lo que va de esta anualidad, uno fue por consumo de cocaína; tres por consumo de marihuana y 11 por consumo de alcohol, en edades de 12 a 65 años.

Sandra Cardeña, directora de la Uneme-Capa en el municipio, destacó que la baja que han tenido no refleja como tal el panorama total de las personas con consumo, muchos tal vez no han decidido acudir a recibir atención o no saben que se encuentran en ese problema, lo ven como normal.

“En la comparación estadística se refleja que las incidencias en estos recientes años han bajado el consumo de sustancias tóxicas, no hay una edad definida; sin embargo, la mayoría de ellos se trata de adolescentes y jóvenes, debido a que se encuentran más propensos” .

Baja el consumo de sustancias tóxicas en la zona maya de Quintana Roo [Foto: Jesús Caamal]

Destacó que existen diversos factores por los cuales una persona inicia un consumo de sustancias psicoactivas, entre las que destacan el área social, familiar e individual. Sin embargo, existen factores externos como nivel socioeconómico y calidad de vida.

Consideró que un factor muy importante es el área individual, debido a que las personas que inician un consumo muchas ocasiones es debido a un manejo inadecuado de las emociones lo que las orilla a otras problemáticas entre las que se encuentran las adicciones.

Destacó que la dependencia presta atenciones de tipo ambulatoria, pero los usuarios deberán asistir aproximadamente una vez a la semana para sesión con un psicólogo especializado en adicciones.

Dependiendo el tipo de tratamiento, por el que se incluya el usuario a la unidad, será el número de sesiones que deberá concretar para que se considere el procedimiento concluido.