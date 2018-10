Bajaron banderas azules por falta de pago

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Manuel Linss de la Peña, ex director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), fue el responsable de la baja de banderas azules en Cancún al no realizar en tiempo el pago de las pruebas de calidad de agua.

Este proceso se hace tres veces al año, y el pago debió realizarse en julio pasado; la Dirección General de Turismo de Benito Juárez informó que el martes se realizó dicho pago, y aunque no se precisó la cantidad exacta, no rebasa los 100 mil pesos.

Aun cuando el tema no está en manos de la Dirección General de Turismo, sino que compete a Zofemat, la dependencia de Turismo informó que han estado en contacto con Joaquín Díaz Ríos, director internacional de la Fundación para la Educación Ambiental en México (FEE, por sus siglas en inglés) para exponer la situación.

La dependencia aclaró que no tiene que ver con ambulantaje, ni sargazo, ni inseguridad, fue una cuestión de falta de pago y falta de coordinación y comunicación entre dependencias, Zofemat y Tesorería.

Se le explicó a Blue Flag que por cambio de administración tienen un plazo de 60 días para detectar irregularidades, como fue este caso, situación que fue aceptada y las banderas volvieron a izarse en las siete playas.

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal en Benito Juárez, aclaró que el tema ya está subsanado, que fue un pago de cerca de 60 mil pesos que ya se efectuó; y dio el nombre del nuevo titular de Zofemat, Vagner Elbior; aun cuando en la página oficial del Ayuntamiento aparece Manuel Horacio Linss de la Peña, como encargado del despacho de la dirección.

Más que información fue el tema de un pago, que debe hacerse cada cuatro meses, para la calidad de agua y que en este caso incluso el dictamen salió aprobado; pero al no realizarse el pago el laboratorio no puede entregar el documento y en consecuencia no se había enviado a Blue Flag, lo que motivó la baja de las siete banderas.

Ballenas, Cha-Mool, Coral, Delfines, El Niño, Las Perlas y Marlín son las playas que cuentan con el distintivo.

Tanto la Dirección General de Turismo como la presidenta municipal confirmaron que el 5 de noviembre se realizará el izamiento anual de las siete playas certificadas.

La dependencia adelantó que están buscando llegar a 10 playas con este distintivo en 2019, sin revelar cuáles serían, aunque una de ellas, que ya se había mencionado anteriormente es playa Langosta.