Bar ‘El Ejecutivo’ cierra por Inseguridad, Fiscalia lo tilda de estrategia ante cateos

‘El Ejecutivo’ uno de los centros nocturnos más populares de Cancún, anunció su cierre temporal en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad en el municipio.

Sin embargo, las declaraciones del Fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, durante una conferencia matutina, han arrojado luz sobre una posible agenda oculta detrás de estos cierres y la oposición de empresarios a las revisiones de los establecimientos.

Ante esto, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), desmintió a ‘El Ejecutivo’ durante su conferencia de este lunes 04 de septiembre.

Según Raciel, estos anuncios de cierre son resultado de una oposición por parte de un grupo de empresarios locales a las inspecciones y revisiones de locales llevadas a cabo por las autoridades.

‘El Ejecutivo Mens Club’ argumenta que su decisión de cerrar temporalmente es para proteger la integridad de sus clientes y empleados, debido a los alarmantes índices delictivos en la zona.

Sin embargo, la FGE los desmintió, sugiriendo que detrás de estos cierres podrían esconderse otras motivaciones financieras e incluso delictivas, ya que aseguro que dicho bar opera en realidad como un prostíbulo.

“Aquí no hay tratos, aquí se acabaron los tratos. Entonces ya sale una nota informativa que ya están cerrando por la ola de inseguridad, pero el fondo es otro, y no es un Restaurante Ejecutivo, es un Prostíbulo” , indicó.

Extraoficialmente, se ha informado que en el último mes, los robos con violencia a farmacias y tiendas de conveniencia han experimentado un considerable aumento en Cancún, así como en otros municipios del estado de Quintana Roo.

En su comunicado, el centro nocturno expresó su preocupación por la seguridad de sus clientes y emitió un llamado respetuoso a las autoridades de todos los niveles para que trabajen en conjunto y restablezcan la tranquilidad en Cancún.