España, nueva aventura de Bárbara Viazzo

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Bárbara Viazzo afronta un nuevo reto en su carrera deportiva: el Cruce Isla de Tabarca-Santa Pola, en Alicante, España.

“Es un cruce muy especial y conocido, uno de los más importantes de España. Vamos a competir con mucho orgullo y ganas, con toda la actitud para traer una medalla más a México y Quintana Roo”, expuso la sirena de 17 años de edad a Novedades Quintana Roo.

La competencia es la primera fecha del calendario anual de aguas abiertas, a celebrarse el próximo 7 de julio.

“La actividad de este año, para que se den una idea, se basaba en muchísimas fechas internacionales, sin embargo, a varias de estas no me he podido presentar por no contar con el apoyo suficiente para viajar. Como decía, estoy con toda la actitud, abierta a cualquier posibilidad, preparándome para lo que viene, como la Final ‘Oceanman’, los clasificatorios, etc.

“También estuve en el Estatal de Cancún, en el Curso Largo, en el que gané cuatro medallas de oro y tres de bronce, muy padre. Estoy muy feliz, pero sobre todo, con la confianza por seguir representando a México y Quintana Roo”, dijo.

“No hay de otra que echarle muchas ganas porque nuestro país tiene muchas posibilidades de seguir destacando”, consignó.

‘Barbie’ viajará este sábado a Europa para iniciar un campamento de dos semanas, con la finalidad de aclimatarse.

Séptima en Olimpiada

El 6 de abril, en Puerto Morelos, concluyó en la décima posición de los 7.5 Kilómetros en la categoría 16-17 de aguas abiertas, con un tiempo de 01:50:12, que le significó clasificar a la Olimpiada Nacional y Juvenil 2019. Más tarde, en su debut en la máxima justa deportiva del país, figuró entre las primeras diez, en el séptimo puesto para ser exactos.