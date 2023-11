Barre Ana Paty con malos policías de Cancún.

“Llevamos a la fecha 37 miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito que han sido dados de baja, ya sea por denuncias de las y los ciudadanos u otros motivos, o por alguna situación de abuso de autoridad. Estamos haciendo un análisis y una revisión exhaustiva de la corporación; tenemos policías sumamente comprometidos y muy valiosos, pero los que no tienen esa misma visión, no son bienvenidos”, anunció la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta.

De acuerdo con un comunicado, luego de acudir a la décima novena sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Cabildo, la primera autoridad municipal hizo un llamado a la población a que en caso de ser víctimas de cualquier acto de corrupción, hagan su denuncia correspondiente tanto en Asuntos Internos como la Contraloría del Ayuntamiento para darle seguimiento puntual.