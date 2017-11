Complicidad en Tulum provoca crisis ambiental

Edgar Olavarría/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La alcaldesa de Tulum, Romalda Dzul Caamal, ratificó como director de Servicios Públicos a Víctor Eleazar Uribe Uc, quien ocupó el mismo cargo durante el trienio pasado, en la gestión de Marciano Dzul Caamal, hermano de la presidenta municipal. La demarcación se encuentra a punto de una contingencia ambiental por la basura, ya que éste ha priorizado la recolección de los desechos de grandes generadores y ha sido omiso con el tratamiento adecuado sobre la prestación y recolección de residuos sólidos hacia el resto del municipio.

Su mal manejo, tratamiento y disposición de los desperdicios en la celda redujo de 10 a tres años el tiempo de vida del relleno sanitario, en ese sentido, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) emitió algunas recomendaciones para atender la problemática respecto a la disposición final de los residuos sólidos urbanos, pero su titular, Alfredo Arellano Guillermo, indicó que la problemática obedece a la jurisdicción municipal, no obstante, la alcaldesa Romalda Dzul Caamal ha solapado que tanto Francisco Chan Chablé como Yuriko Yeekon Guzmán, director de Ecología y regidor titular de la Comisión de Turismo y Ecología respectivamente, estén ajenos al asunto siendo parte de sus competencias laborales.

También te puede interesar: Opacidad de Romalda Dzul beneficia al sector hotelero (video)

El noveno municipio registró a un millón 773 mil 929 visitantes en la zona arqueológica de Tulum y una afluencia de 4 millones 790 mil 56 turistas en la Riviera Maya en 2016, vacacionistas que producen una gran cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos que, sumados con los residuos sólidos de 32 mil 714 habitantes, se requiere una constante recolección de basura, ya que al día son generadas entre 80 y 100 toneladas, pero a pesar de ello hay lugares donde cada dos días pasa el camión e inclusive comunidades mayas donde la unidad compactadora de basura acude una vez por semana y sólo para la zona turística la Dirección de Servicios Públicos da diario el servicio.

Un esquema de trabajo que implementó Uribe Uc, desde su arribo a la dependencia con la administración del ex presidente municipal, David Balam Chan, consiste en asignar a 50 operativos en dos turnos, con los siguientes horarios, de las 4 a las 12 horas y de las 12 a las 20 horas, siendo el primer turno responsable de visitar a muy temprana hora a los grandes generadores, ya que en algunas otras zonas donde no hay mucha basura se atrasa uno o dos días más para poder atender al lugar donde le dan el servicio todos los días, es decir, que se trata de donde están los comercios, los hoteles, “donde no pueden fallarles ni un solo día”.

Durante el período 2013-2016 el funcionario no programó cursos, talleres o pláticas para fomentar una cultura ambiental y de esta manera sensibilizar sobre la separación, reutilización o reciclaje e inclusive manejo adecuado de la basura, a pesar de ello fue ratificado y a la fecha tampoco ha sensibilizado mediante campañas de difusión de información y promoción de actividades para un manejo integral de la basura a favor de la población local, en apego a una de las recomendaciones de la autoridad ambiental, la cual debió cubrir e impulsar antes del pasado 15 de noviembre.

Inversión en tema de la basura

Fue en 2013 que la Subsecretaría Técnica de Sema realizó la licitación de obra pública para la “Clausura y Saneamiento del Tiradero a Cielo Abierto de Tulum”, y de acuerdo con el acta del fallo, el contrato por nueve millones 706 mil 825 pesos fue adjudicado a la empresa Bouwen S.A de C.V., la que mediante concurso también ganó la primera etapa para construir el “Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos”, para lo cual se destinaron 15 millones 864 mil 725 pesos.

En 2014 la Dirección General de Obras y Servicios Públicos (Dgoysp) de Tulum destinó cuatro millones 942 mil 739 pesos para construir el camino de terracería para el nuevo relleno sanitario, bajo la licitación pública LO-823009993-NI-2014, siendo beneficiada la empresa Constructora Rival S.A. de C.V.

Lo que dio paso al equipamiento para la implementación de un relleno seco en Tulum, obra que también fue licitada por la subsecretaría técnica de Sema y que en 2015 ganó la empresa Ecotecnología Al S.A. de C.V., por ello, la dependencia estatal pagó 24 millones 987 mil 68 pesos, sin embargo, no consideró la interconexión para el suministro de la energía eléctrica que permitiría optimizar la vida útil de la celda y aprovechar una máquina compactadora para los residuos sólidos de hasta 500 kilos.

En ese orden de ideas, la Dgoysp concursó la obra pública para que fueran habilitados 83 postes y tres líneas de cableado, cada una de 4.5 kilómetros para abastecer de electricidad al relleno sanitario, para ello concursó 5 millones 960 mil pesos, y obtuvo el contrato la persona física Lourdes Asunción Aguilar Díaz.

Sin embargo, la inversión para contener la contingencia ambiental en Tulum aún no termina, ya que Arellano Guillermo gestiona cerca de 13 millones de pesos para hacer una remoción, compactación y un mecanismo de encapsular los residuos sólidos y de esta manera evitar tanto la filtración de lixiviados al manglar, arrecife u otro tipo de afectación al medio ambiente, que no fue atendida debidamente la clausura y saneamiento del basurero a cielo abierto en 2014.

Contingencia ambiental

La contingencia ambiental en Tulum por el tema de la basura mantiene en jaque a las autoridades municipales desde dos frentes, uno de ellos es el actual relleno sanitario porque incrementa la presencia de fauna nociva y es un foco de infección para la población que acude a los espacios recreativos y otro versa en el antiguo tiradero a cielo abierto de Tulum porque está filtrando lixiviados al manto freático, aparentemente por una mala obra de ingeniería, ya que algunos pozos captadores han sido rebasados y otros son inoperantes.

El relleno sanitario “Tipo C” cumple únicamente con 14 de 36 disposiciones que establece la NOM-083-Semarnat-2003, un cumplimiento del 38.8% sobre dicha normativa, también se encuentra, según el director de Servicios Públicos, entre un 30 y 40% de su capacidad volumétrica, lo que ha acelerado su período de vida y por ello Sema emplazó al Ayuntamiento tome las medidas pertinentes para darle un adecuado manejo o en su caso plantee una ampliación o habilitación de otra celda sanitaria.

Ello obedece principalmente a que la compactación de la basura se realiza con una máquina tractor D7 (por no poder usar la compactadora), por ende, se desconoce si la compactación cumple con 500 kilogramos por metro cúbico, además de que carece de cerca perimetral, báscula y equipo que evite la contaminación del suelo, en tanto, que el tiradero a cielo abierto requiere de una remoción, compactación y un mecanismo de encapsular los residuos sólido para evitar filtraciones, de acuerdo con las recomendaciones de Sema.