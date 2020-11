Becas Benito Juárez: ¡Mira tu saldo! AMLO paga “aguinaldo” en Quintana Roo

La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez creada por AMLO informó a sus beneficiarios de Quintana Roo que el apoyo económico de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya está disponible en sus cuentas del Banco del Bienestar.

De esta forma, el Gobierno de México entregó de manera anticipada los recursos a 4.2 millones de estudiantes de educación media superior y superior, quienes reciben durante los 10 meses del ciclo escolar $1,600 pesos y $4,800 pesos bimestrales, respectivamente.

¿Cuándo pagan becas en Quintana Roo 2020?

Las becas Quintana Roo 2020 ya fueron depositadas. Así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Becas en su cuenta oficial de Facebook: “Tu beca correspondiente a los bimestres Septiembre-Octubre y Noviembre - Diciembre de 2020 ya está depositada en tu tarjeta del Banco del Bienestar”.

¿Qué hacer si no me llegó la beca Benito Juárez?

Si no has recibido el dinero que te corresponde, es decir, si no ves reflejado el depósito del Gobierno en tu cuenta bancaria, es posible que las autoridades no han podido validar tu cuenta mediante la “prueba del centavo”. ¿Qué puedes hacer? Haz lo siguiente:

Ingresa al portal SUBES (https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/)

Teclea tu CURP y Contraseña

Una vez dentro de tu perfil, entra a tu bandeja de entrada

Haz click en el mensaje en donde se te darán instrucciones para hacer la verificación de tu cuenta bancaria

Tienes hasta el 25 de noviembre del 2020 para hacer esto, de lo contrario, tu pago no podrá ser procesado por la Coordinación Nacional de Becas.

Existe un procedimiento para atenderte de manera personalizada. Toma nota

Puedes llamar a Bienestar Azteca: 5576006440 o puedes escribir a [email protected]

Si quieres saber más sobre como dar de alta tu clave interbancaria, haz click en el siguiente vídeo:

SUBES - Clave Interbancaria BECAS 2020 Todo lo que Necesitas Saber - Becas Bienestar

¿Cómo saber si soy beneficiario de la beca Benito Juárez 2020?

Si vives en Chetumal, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Kantunilkin o José María Morelos y quieres saber si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez 2020, debes hacer una búsqueda muy sencilla en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de México.

Esto te va a permitir no sólo saber si tu inscripción fue procesada, sino que podrás dar fe de que tus nombre, apellidos y estado de residencia fueron capturados correctamente. De encontrar algún error, toma nota y solicita el cambio datos en el departamento control escolar de tu plantel. También puedes llamar al siguiente número de atención gratuita: 8005005050, de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Para averiguar cómo apareces en el padrón de estudiantes becados, haz click en los siguientes enlaces o haz la búsqueda tú mismo para que verifiques que te estamos guiando a través de información oficial y verdadera:

¿Cómo solicitar la beca Benito Juárez?

La convocatoria 2020-2021 ya está cerrada. Para el ciclo escolar 2021-2022 debes estar al pendiente desde agosto, mes en que cada año se abre el sistema para el registro de estudiantes interesados en recibir el apoyo.

Antes de solicitar este apoyo económico universal, debes saber la beca se dirige a tres tipos de estudiantes:

Los de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria)

Los de educación media-superior (bachillerato)

Los de educación superior (universidad)

En los tres casos, el estudiante debe de estar inscrito en una institución que forme parte de los distintos sistemas educativos de la República. Además:

La beca es familiar y no para cada uno de los hijos. Es decir, la familia recibe $1,600 pesos bimestrales para apoyar la educación de un solo hijo o varios hijos.

El programa está dirigido a familias en situación de pobreza con hijas o hijos inscritos en una escuela pública. También, es para familias con hijas o hijos menores de cinco años viviendo en localidades prioritarias.

La disponibilidad de becas depende del presupuesto que asigna cada año la Cámara de diputados. Es el gobierno el que decide en qué escuelas y en qué localidades se abrirá el sistema de solicitudes.

La familia que goce esta beca sí puede recibir al mismo tiempo otra beca nacional, estatal o municipal siempre y cuando la segunda beca tenga un objetivo distinto a la beca Benito Juárez.

Esta beca se entrega a cada estudiante. Es decir, cada hijo o hija recibirá $1,600 pesos bimestrales.

Para ser beneficiario, el interesado debe estar inscrito en una escuela que forme parte del Gobierno de México.

Para recibir este beneficio, la o el estudiante debe solicitarlo en su plantel, en el departamento de control escolar. Es ese departamento el que presentará la solicitud de los estudiantes ante la Coordinación Nacional de Becas.

Existen estudiantes con prioridad. Es decir, las autoridades educativas entregarán primero esta ayuda gubernamental a estudiantes indígenas, estudiantes de escuelas de localidades marginadas, alumnos de telebachilleratos y candidatos residentes de zonas prioritarias.

Al igual que la anterior, esta beca también es compatible con otras becas.