Ejidatarios de Bonfil buscan ganar el campeonato

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hay mucha sabiduría en sus palabras. Por algo ostenta un histórico récord con Bonfil, de 102 juegos sin perder en la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol ‘Vinicio Castilla’. Actualmente, tiene a Ejidatarios en la disputa por el título de la novena edición de la ‘pelota caliente’ estatal ante el actual campeón, Lázaro Cárdenas.

Se trata de un personaje muy bien identificado en su terruño y entre los beisboleros de corazón. Su nombre: Víctor Nava, ex jugador de Liga Mexicana (LMB).

“¡Uyyy! Tengo como treinta y tantos años con Bonfil. Además, hubo mucho tiempo que jugué. No olviden que dirigí una categoría 15-16 años en la ‘Vinicio Castilla’ e implanté un récord (102 juegos sin perder durante tres años) y son oficiales. Ganamos todos los partidos, ahí está la documentación que lo avala”.

102 juegos sin perder, su récord vigente como mánager en la Liga Vinicio Castilla

“Creo que no me falta nada, me siento muy bien. Dos de los chamacos que tenía en 15-16 los seleccionó Conade, otros están en la academia de El Carmen, Nuevo León y uno más fue firmado por Vaqueros Laguna. De estos chavos, muchos ya están arreglados con sus clubes”, presume a Novedades Quintana Roo.

Con esa pasión que lo caracteriza por el llamado ‘rey de los deportes’, el manager descarta un retiro inmediato, al contrario, advierte que seguirá en el campo de batalla ‘hasta que el cuerpo aguante’.

“Es lo que más me gusta, lo que siempre he hecho. En la temporada anterior, por ejemplo, no hubo mucho interés de los patrocinadores. El equipo comenzó flojo y así estuvo toda la campaña. Contratamos a refuerzos, pero no nos ayudaron, pero Bonfil siempre ha sido protagonista”.

Raúl Martínez y Luis Fernando Berumen, ambos seleccionados por la Academia Conade, a nivel nacional. (Foto: Ángel Villegas/SIPSE)

“En el certamen antepasado salimos campeones y de nueva cuenta estamos buscando el campeonato”, sentencia Nava, un ejemplo de lealtad y compromiso por los colores de su equipo.

3 temporadas suma Nava como manager de Bonfil en la Liga Estatal

Bonfil se coronó hace un par de torneos, hasta que la novena de Kantunilkín alcanzó la gloria en la octava edición. Su encomienda es muy clara: recuperar el trono que le pertenece.

“En los últimos juegos, hemos ganado en Lázaro, así que espero y el domingo no sea la excepción. Es un buen equipo, pero Bonfil tiene un gran pitcheo, mucha experiencia y eso nos da mucha confianza”, advierte.