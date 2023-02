Beneficios de un tren subvencionado

Nadie espera ni esperó jamás que el metro de la Ciudad de México fuera en sí un negocio, que dejara ganancias a sus dueños, los mexicanos. El beneficio —que se considera totalmente imprescindible para la vida de la urbe— consiste en que millones de personas, sobre todo trabajadores, puedan transportarse de manera —hoy más o menos— eficaz de sus hogares a sus trabajos, escuelas y demás actividades, sin excluir las familiares, recreativas, etcétera.

El que redacta fue llevado por la mamá a los cinco años junto con sus cinco hermanos, un domingo, a conocer el famoso tren urbano, a la línea 1, a la sazón de Chapultepec a Zaragoza, con más precauciones que las que toma un paracaidista militar en plena guerra, algo que fue tan impactante y emocionante como lo que recordaría el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, cuando su padre lo llevó a conocer el hielo.

Esa obra tan impresionante, una de las mayores del mundo en su tipo, les cuesta no solo a los capitalinos y mexiquenses que lo utilizan, sino a todos los mexicanos, una enorme cantidad de dinero solo para su operación cotidiana, sin tomar en cuenta las ingentes obras de construcción y mantenimiento, que ni remotamente podrían ser cubiertas por los pasajes que paga cada somnoliento chilango que, como describe la rola de Rockdrigo González, es enlatado por los "polis" a empujones en los vagones durante las horas "pico". La vida en la metrópoli de la Ciudad de México y del Estado de México sería absolutamente inconcebible sin el metro, que es subvencionado por el erario.

No lo puede decir con todas sus palabras el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sería políticamente muy incomprendido el mensaje, pero el Tren Maya que se construye en la Península de Yucatán y sus cercanías nunca será un negocio rentable, entre otras cosas porque no persigue esa finalidad. Los gobiernos banqueros y empresarios siempre fracasan por razones muy variadas y la mayoría vergonzantes, pero el proyecto estrella del presidente López será irremediablemente deficitario por razones muy distintas, y son muy buenas razones.

La inversión, amén de que ha crecido y crecido desde los primeros anuncios hasta una realidad de ingeniería muy compleja que se afronta en la actualidad, no se hace para que este emprendimiento deje dinero, sino para traer progreso y bienestar a regiones muy olvidadas, prácticamente abandonadas del país, de no ser por sus polos urbanos más importantes, sobre todo debido al turismo.

El Tren Maya, en primer lugar, desde sus etapas constructivas hasta su ulterior operación, generará tantos empleos para las familias de la región que ya solo por eso valdrá la pena, pero además se busca convertirlo en un importante detonante para una novedosa era del turismo, para generar un atractivo adicional que agregue a nuestras portentosas riquezas naturales y nuestras maravillas ecológicas y arqueológicas un turismo distinto al de meramente sol y playa, que en el conjunto de destinos es ya de por sí el más exitoso del continente, compitiendo en igualdad con los mejores del mundo.

A los empleos, entonces, hay que agregar un enriquecimiento notable de la oferta de atractivos que traerán beneficios a los empresarios actuales y permitirán la instalación de nuevos, en un esquema que tampoco implica necesariamente la construcción de más centros de hospedaje, que ya parecen rebasar la capacidad medioambiental y de infraestructura con que contamos.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha acogido con particular entusiasmo al Tren Maya, encuentra y señala constantemente, como lo hizo durante la visita presidencial de este fin de semana, grandes coincidencias de las políticas de desarrollo del Gobierno Federal con el que ella encabeza, en particular con el propósito de que la población más vulnerable alcance los beneficios del desarrollo y no, como sucede hasta ahora, este solo sea para un puñado de empresarios.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Jesús Almaguer Salazar, nos comentó que la rentabilidad del Tren Maya "dependerá de la promoción, pero de los principales destinos turísticos y mercados que lo pueden nutrir de pasajeros y de dar facilidades de visado y acceso al país a esos mercados".

Lamentó que hasta ahora ni (el Instituto Nacional de) Migración ni la SRE lo han hecho: solo hay que ver los casos de maltrato a los colombianos y la falta de oficio de la SRE para facilitar el acceso a visas a los brasileños".

Hay cosas importantes que deben cambiar en nuestra visión de la industria turística, para que encajen proyectos tan ambiciosos como el Tren Maya. No creemos que llegue a ser rentable, pero si se eliminaran esas islas añejas de ineptitud de nuestro país para afianzar el turismo y se promueve bien, con sentido y mercados objetivos claros y definidos, el déficit con el Tren Maya será menor y el propósito de traer desarrollo incluyente a las regiones se habrá cumplido, por lo menos en buena parte, para los dos órdenes de gobierno, sobre todo si se suma a los municipios.