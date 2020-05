BestDay explica por qué ha recortado al 20% de su plantilla laboral

Cancún.- BestDay, la marca insignia del turismo en Quintana Roo, comenzó a despedir a sus empleados a unas semanas de la anunciada reactivación de la actividad turística, a pesar de que continúa comercializando paquetes.

El recorte alcanzaría al 20% de la plantilla laboral, con la finalidad de disminuir gastos y eficientizar procesos, porque la industria turística tendrá una recuperación lenta, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

La mañana de ayer, un grupo de personas se manifestó a las afueras de las oficinas para exigir una liquidación por parte de la empresa, a la cual acusaron de violar la Ley Federal del Trabajo, ya que paga hasta 75% menos de lo establecido en la legislación.

Ramiro Nava, colaborador de hace nueve años en la empresa, comentó que están llamándolos a asistir a la empresa. Una vez que lo hacen les informan su baja y, en su caso, lo liquidaron con el 35%, lo cual consideró ilegal e injusto porque la empresa continúa la venta de paquetes turísticos.

“El despido es injustificado, y lo que están haciendo es hablarnos de un día a otro para ir a entregar un equipo de cómputo, pero ya cuando llegan a la empresa en realidad es para que firmen su renuncia, y al no aceptar debido a que las liquidaciones no son lo que les corresponden, los retiran de las oficinas y ya no nos reciben de nueva cuenta”, aseguró.