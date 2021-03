Bienestar: Acusan corrupción en el manejo de Sembrando Vida en Quintana Roo

Ex beneficiarios del programa federal Sembrando Vida expusieron irregularidades en el manejo del padrón por parte de los encargados en la zona sur, por lo que pidieron la intervención de los jefes estatales.

Ayer por la mañana, Lucio Ortega, Coordinador de una Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC) llegó a las oficinas de la Secretaría del Bienestar de Chetumal para exponer al encargado las irregularidades que se presentaron en la localidad de San Pedro Peralta.

El inconforme, que a finales del mes pasado fue dado de baja del padrón de beneficiarios; señaló al técnico social Jesús Souza; al técnico productivo, Manuel Núñez Martínez; al jefe inmediato, Licenciado Seniat; de fomentar esa acción sin sustento válido y solamente porque al parecer hay conflictos personales.