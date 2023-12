Bienestar y tecnología mejorarán la productividad de México

La productividad en México se mejora con bienestar, capacitación y tecnología y no con más horas de trabajo. El total de horas trabajadas en un país tiene un impacto menor entre la relación entre el uso de insumos y la producción que la tecnología usada en el proceso de producción y el bienestar de los trabajadores.

De acuerdo con el economista Luis Monroy-Gómez-Franco, la productividad hace referencia a qué tan eficiente es una economía en el uso de los insumos con los que cuenta para producir un bien o servicio. Para el académico de la Universidad de Massachusetts, la productividad está relacionada principalmente con el tipo de tecnología que se utiliza en el proceso productivo y con la organización del lugar de trabajo.

“Desafortunadamente, pasa seguido en la discusión pública que se confunde productividad con esfuerzo o con algo que controla directamente el trabajador, cuando en economía lo pensamos en términos de cómo se relacionan las calificaciones del trabajador con las herramientas que tiene disponibles en el lugar de trabajo; es decir, qué tan eficientes son las combinaciones que se pueden lograr en el proceso productivo”, dijo Monroy-Gómez-Franco, en entrevista con El Economista.

Pese a ser el segundo país entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde los trabajadores trabajan más horas al año, con 2,226 horas, sólo superado por Colombia, México es el país dentro de la organización con un menor Producto Interno Bruto por hora trabajada, una medida de la productividad laboral, la cual valora la eficiencia con la que se combina el insumo de mano de obra con otros factores de producción, según la OCDE.

Entre los argumentos esgrimidos por miembros de la iniciativa privada en contra de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, presentada por la diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, se encuentra que la productividad laboral promedio en México es muy baja en comparación con otros países.

Tecnología. Sin embargo, para Luis Monroy-Gómez-Franco, la productividad no depende en buena medida del trabajador sino de las herramientas con las que cuenta. El economista identifica como uno de los problemas de la economía mexicana es que se trata de una economía en desarrollo que cuenta con un menor capital del que debería para ser más productiva. “Usamos tecnologías, herramientas y maquinaria menos avanzada de la que quizás ya está disponible, porque no es rentable para las empresas, porque el costo es prohibitivo o porque no hay créditos para comprarla, de tal forma que no se puede potenciar el esfuerzo del trabajador”.

Entre las tecnologías a las que hace referencia Monroy-Gómez-Franco, además de las máquinas y herramientas utilizadas sobre todo en los procesos de manufactura, se encuentran las que están destinadas a la organización de la fuerza de trabajo y al bienestar de los trabajadores.

Un ejemplo de este tipo de tecnologías es la que proveen empresas como GeoVictoria, la cual ofrece una solución para ayudar a las áreas de recursos humanos en el control de acceso, asistencia, cálculo de horas trabajadas y la verificación de incidencias, como faltas y retrasos.

De acuerdo con Geovani Cázares, director ejecutivo de GeoVictoria en México, la compañía realiza evaluaciones semestrales y anuales que han demostrado un ahorro de 15% en la nómina de los trabajadores; así como un incremento de hasta 45% en la productividad de los departamentos administrativos y de recursos humanos.

Bienestar. Otro de los componentes que afecta a la productividad de las empresas en México es el bienestar de los trabajadores. Para Luis Monroy-Gómez-Franco, la literatura científica muestra una estrecha relación entre las condiciones de trabajo y la productividad de los trabajadores.

“Sí están estrechamente ligadas la mejoría a las condiciones de trabajo con la productividad. Reducir la jornada laboral permite que haya un mayor descanso y que la productividad en las horas que se trabajan sea más alta. Este efecto “viene viene” de una mejora del bienestar, porque la persona está más descansada y eso se traduce en una menor propensión a cometer errores”, dijo.

Una forma de mejorar el bienestar de los trabajadores es la reducción de los riesgos de trabajo, algo a lo que se dedica la empresa española Ludus Global, la cual está dedicada a la capacitación de trabajadores para reducir los riesgos de accidentes en entornos laborales mediante el uso de tecnologías inmersivas, como la realidad virtual.

De acuerdo con un estudio realizado por Ludus Global entre los responsables de recursos humanos y seguridad laboral de 81 empresas mexicanas, 42.4% de los trabajadores de las empresas consultadas ha tenido algún accidente en los últimos 12 meses, lo que ha ocasionado no sólo la pérdida de bienestar entre los trabajadores, sino en pérdidas de tiempo y productividad.

“El modelo actual, cómo está estipulado en la legislación laboral, es que como sabemos que muchas empresas no tienen incentivos para incrementar el uso de tecnologías, lo que hacemos es prolongar la jornada de trabajo, pero con los costos en la salud del trabajador y con los costos de una menor productividad que eso tiene, lo que implica que exista un cierto tipo de empresa que sobrevive, una empresa que no logra incrementar su tamaño, una empresa que tiene una vida muy corta; en comparación con un modelo en donde quizás vamos a trabajar menos, pero vamos a potenciar esas horas trabajadas con el uso de tecnologías bueno para potenciar esos trabajos. La reducción de la jornada laboral obligaría a las empresas a tomar esa decisión”, dijo Luis Monroy-Gómez-Franco.

Nearshoring: Acuerdan México y Estados Unidos vigilar origen de las inversiones

México y Estados Unidos acordaron trabajar para mejorar el intercambio de información financiera confidencial y de inteligencia, que ayude a combatir el tráfico de drogas a su país, especialmente el fentanilo, que frene el lavado de dinero y combata a los grupos de distribución de drogas en el vecino del norte. También se firmó un Memorándum de Intención (MOI por sus siglas en inglés) para inspeccionar el origen de las inversiones, con miras a proteger la seguridad nacional en ambos países.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, precisaron que este nivel de cooperación a nivel financiero brindará la oportunidad de introducir temas que son del alto interés de México, en particular pagos digitales y la reducción de costos para el envío de remesas, los cuales continúan siendo muy altos.

“La mañana del jueves, los equipos de Estados Unidos y México se reunieron para discutir los pagos transfronterizos, incluida la posibilidad de integrar más profundamente nuestros sistemas de pagos”, resaltó Yellen.

“El MOI reconoce la importancia de la relación económica entre Estados Unidos y México, los beneficios de mantener un clima de inversión abierto y el papel crítico de mecanismos efectivos de revisión de inversiones para abordar los riesgos de seguridad nacional que pueden surgir de ciertas inversiones extranjeras, particularmente en ciertas tecnologías, infraestructura y datos confidenciales”, argumentó la expresidenta de la FED.

De la O, recalcó que “estamos en una primerísima etapa de este diálogo constructivo de intercambio de información, estaríamos hablando sobre la trazabilidad del capital, de origen de las inversiones”.

Por otra parte, la funcionaria estadounidense, indicó que en la reunión que sostuvo con los banqueros mexicanos, les pidió su colaboración para ayudar a detectar transacciones que pudieran haber estado relacionadas con actividades ilegales, incluyendo la del fentanilo. Los banqueros, abundó, están trabajando arduamente para que puedan proporcionar información que pueda ayudar a descubrir formas en las que se produce el fentanilo y cómo se trafica de una forma más trasnacional.