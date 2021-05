Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata a presidenta municipal por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, recorrió las colonias 23 de Enero e Infovir, donde decenas de familias salieron a su encuentro y a quienes aseguró que “el susto de la semana pasada no nos va a detener”.

Este proyecto de gobierno seguirá adelante porque es el ganador, porque está hecho para y por los ciudadanos, expresó.

En cada casa visitada chocó puños con padres y madres de familia, escuchó sus necesidades y les pidió su voto el 6 de junio “porque necesitamos triunfar en las urnas para cumplir nuestros compromisos, hacer todo lo que esté en mis manos y tocar las puertas necesarias para que los índices de bienestar mejoren para todos”.

Cada uno de los ciudadanos que la recibió en sus hogares le refrendó su apoyo, pues la consideran la única candidata que cumplirá lo que dice.