Bloquean acceso de escuela; denuncian a madre conflictiva

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Padres de familia de la primaria Gualberto Salazar Centeno, ubicada en la Región 256, bloquearon el acceso al plantel porque están inconformes con la presencia de Marisol N, madre de tres alumnos que señalan como conflictiva.

Los inconformes indicaron que en repetidas ocasiones la señora ha amenazado a los maestros, a otros padres e incluso a los alumnos, por lo que desde las seis de la mañana del lunes, bloquearon el plantel como una forma de llamar la atención de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdhqroo).

“La señora está provocando estragos tanto con el alumnado como con los maestros, a nuestra directora la tiene amenazada de muerte, la intentó golpear y a los niños los graba desde la reja y los insulta”, indicó una de las madres de familia, quien omitió dar su nombre.

Los padres inconformes señalaron que ante el comportamiento conflictivo de Marisol N, interpusieron una queja en la SEQ, documento que fue sellado de recibido con fecha del 11 de abril de 2019; asimismo, existen denuncias ante la Fiscalía General del Estado por amenazas, una de ellas tiene el folio FGE/QR/CAN/UAT/04/3328/2019.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte, explicó que en el caso ya intervino personal de la Cdhqroo, debido a que los inconformes solicitan el cambio de escuela de los hijos de la señalada, mientras que ella dice que hubo un presunto caso de abuso al interior de la escuela.

“Dice que un maestro se propasó con su hijo, pero no hubo ninguna comprobación al caso, sin embargo, la recomendación de la Comisión fue separar al maestro del grupo y así lo hicimos, así como mantener a los tres menores en el plantel, pero los padres de familia se niegan porque la señora ha estado hostigando a otros docentes, no firma acuerdos, no colabora con la escuela, por lo que su petición es que ella no vuelva”, indicó el subsecretario.

En caso que se llegue un acuerdo, hoy martes podrían reanudarse las actividades escolares, de lo contrario, los padres inconformes aseguran que mantendrán el bloqueo.