Autoriza gobierno de Cozumel bono a trabajadores

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- El origen de los recursos para el pago de un bono a los trabajadores del Ayuntamiento de Cozumel es lo que me preocupa, declaró el presidente municipal electo Pedro Oscar Joaquín Delbouis. Pero más que esto, es que la administración de Perla Cecilia Tun Pech deje dinero en las arcas para el pago de nómina de los próximos meses una vez que inicie mi gobierno, planteó.

La noche del jueves, el Ayuntamiento aprobó un bono a los trabajadores de la Comuna que se calcula en 4 millones 300 mil pesos, lo cual se hizo a puerta cerrada. De manera paralela, lo cual ya ha sido confirmado por miembros del Cabildo, se prepara un paquete de condonación de deuda a locatarios del mercado municipal y de la Plaza del Sol.

En este último edificio, según fuentes al interior el palacio, la madre de la alcaldesa tiene un local por el cual adeuda más de 200 mil pesos. Entre el mercado y la plaza la deuda puede llegar a millones que puede dejar de percibir el gobierno local, consideró Carlos Alberto Hernández Ojeda, segundo regidor.

En la séptima sesión extraordinaria de Cabildo y a puerta cerrada, sin la acostumbrada transmisión por redes sociales, el cabildo de Cozumel aprobó por mayoría el otorgar un bono. Georgina Ruiz Chávez, séptima regidora, no asistió, y Marco Antonio Loeza Mendez, cuarto regidor, fue el único que votó en contra de la propuesta de su colega Hernández Ojeda.

El presidente municipal electo dijo que el panorama en los próximos años "es feo para el ayuntamiento" (sic), pues pesan sobre la comuna unas 250 demandas laborales. Los juicios fueron iniciados por empleados a los que la alcaldesa Perla Tun despidió sin hacerles valer sus derechos como trabajadores.

Si sobraban los recursos para dar bonos, ¿entonces porque no se les pagaba a los policías? cuestionó Joaquín Delbouis al recordar el paro de labores de los uniformados en el mes de julio en demanda de pagos incumplidos.

Recalcó que no estaba en posibilidades de hablar mucho sobre el tema, más que lo que es e dominio público porque la presidente sigue sin dar información clara y contable de las finanzas del Ayuntamiento. Contrario a la transparencia que pregona, esta no se ha publicado en el portal de internet como está obligada hacerlo de manera trimestral, informó.

En todo el año no lo ha hecho. No es verdad que sea un gobierno transparente como presume. No tenemos argumentos por su falta de transparencia y seriedad para empezar el proceso de transición. En cuanto al tema de los ingresos, hemos averiguado que su madre tiene un adeudo de más de 200 mil pesos… ¡que coincidencia!, se los perdonó a todos, ¿No?

Otro aspecto que destacó el próximo edil es que Perla Tun ha mentido de manera reiterada y durante mucho tiempo. Puso como ejemplo el que asegurara que recibió un Ayuntamiento con solo 20 mil pesos en caja, pero que hoy se sabe que eran más de 60 millones de pesos.

Espero que su Programa de Inversión Anual (PIA) contemple dejar recursos para las quincenas de los próximos meses, remató.

Según datos proporcionados por Marco Loeza Méndez, no se dio información detallada del origen de los recursos para el pago del bono y lo que le impulsó a votar en contra de la propuesta es que desde el 1 octubre de 2016 se ha mantenido el argumento de que no existe dinero para atender las necesidades más apremiantes del municipio.

Dejó claro que no estaba en contra de premiar y apoyar a los trabajadores que finalmente son los que han sacado el Ayuntamiento adelante, pero que la forma en la que se hizo, sin transparencia y sin información, no es la correcta.

Por su parte, Carlos Alberto Hernández dio a conocer que los directores y regidores, así como el personal de alto nivel de la oficina de presidencia; no tendrán derecho a esta compensación.