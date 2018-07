Desaparece mural tras remodelación en Centro Cultural

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ernesto Martínez Cuellar, director del Instituto de Cultura y las Artes de Solidaridad, informó que la remodelación del Centro Cultural de Playa del Carmen incluyó el borrado de un mural en el frente de las instalaciones.

Acción que no fue bien vista entre la comunidad artística local, quienes mencionaron por medio de sus redes sociales que no hubo consulta. No obstante, Martínez Cuellar dijo que es parte de las remodelaciones que están realizando en el lugar para entregar el edificio a la próxima administración municipal.

“Esos murales, como los nombran, esas expresiones artísticas que realizan los amigos pintores, como no tienen un trato especial, como los murales, en las bardas, al paso del tiempo se descarapelan… estaba deteriorada. Pintamos la barda para darle una buena imagen y que nuestros alumnos estuvieran en un buen lugar. Las bardas que están en el interior siguen abiertas para la comunidad artística, en el momento en que quieran acercarse a intervenir alguna barda, ya hay lienzos en blanco para las nuevas expresiones”, informó Martínez Cuellar.

Fue en febrero de 2015 cuando en la entrada del Centro Cultural de Playa del Carmen, Alejandro Cervantes, junto con Miguel Tovanche, ambos artistas, se dieron a la tarea de pintar una obra relacionada con la niñez y la creación.

Ayer, Alejandro Cervantes, quien se encontraba en Guadalajara, Jalisco, platicó vía telefónica acerca de lo que pasó con su obra que pintó en la pasada administración local.

“Todo mural es efímero, sin embargo la cantidad del tiempo que dura el mural depende del dueño del muro y del observador pues el observador puede defender lo que le significa… mi opinión en específico es que así como se defiende un mural, se defienda todo en cuestión de la justicia, social y políticamente en la ciudad”, dijo Alejandro Cervantes.

Se espera que en dos semanas, Alejandro vuelva a la ciudad y pinte una nueva obra en el lugar donde estaba el anterior.