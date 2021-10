Brillan las irregularidades en cambios de administraciones municipales

A 24 horas después de los cambios de administraciones municipales, Solidaridad, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto confirmaron las primeras irregularidades en los procesos de entrega-recepción.

En Solidaridad, ni siquiera hubo una entrega formal por parte de la administración de Laura Beristáin Navarrete; en Felipe Carrillo Puerto el presidente municipal solamente dejó las llaves de la oficina, mientras que en Cozumel alistan auditorías.

Lili Campos Miranda, presidente de Solidaridad, sostuvo que el apoderado legal, Omar Sánchez Cutis, tuvo que haber entregado el documento, de acuerdo con el mandato de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo, acto que no ocurrió al final y ha sido postergado, por el momento de manera indefinida, para otra sesión de Cabildo.

“Claro que van a haber acciones legales, no es un tema en contra de la ex presidenta municipal, no va por ahí, sino contra la administración, porque debió de haber entregado completo de cada área”, puntualizó.

Luego de la toma de protesta de los integrantes del Cabildo de Solidaridad, el cuerpo colegiado convocó a la primera sesión ordinaria de Cabildo en la sala Leona Vicario, y en un hecho sin precedente, el apoderado legal del anterior ayuntamiento, el ex síndico Omar Sánchez Cutis, no se presentó para hacer entrega del acta de “entrega recepción” del estado que guarda la administración pública municipal, la cual debe incluir la relación de bienes muebles e inmuebles, estados financieros, actas de sesiones de cabildo, entre otros.

Lilí Campos Miranda lamentó la situación porque la presente administración municipal inicia sin un panorama claro de la situación que guarda la administración pública, y enfatizó que conforme a derechos, en los primeros 60 días harán las observaciones conducentes.

Por su parte, la ex presidente municipal y ahora regidora, Laura Beristáin Navarrete, intentó justificar el hecho y mencionó que no hubo notificación al obligado de entregar el acta de “entrega recepción”.

Mientras que en Felipe Carrillo Puerto, la presidente municipal, Maricarmen Hernández Solís, confirmó la contratación de tres auditores externos para revisar de manera exhaustiva las finanzas de la comuna.

“No hubo la entrega recepción, y es lamentable que la administración saliente con esa irresponsabilidad maneje información que no es la correcta. No podemos mentir en esas actas y vamos a llevar un proceso para que la Auditoría Superior del Estado actúe conforme a la ley”, enfatizó.

Añadió que el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto tiene un déficit financiero, aunque sin revelar montos, debido al mal manejo de los recursos; además, algunos funcionarios y directivos se fueron sin justificar recursos y gastos.

