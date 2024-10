Bronco confirma concierto en Cancún con su Tour 2025 ‘Dejando Huella’

¡Que no quede huella, que no y que no! José Guadalupe "Lupe" Esparza, Ramiro Delgado, y los hermanos Javier y José Luis "Choche" Villarreal, miembros del icónico grupo Bronco, confirmaron su llegada a Cancún, el próximo 21 de febrero de 2025.

La presentación tendrá lugar en la Plaza de Toros de Cancún, en el marco de su gira "Dejando Huella" que conmemora sus 45 años de trayectoria musical, celebrados en 2024 con una serie de conciertos que abarcaron más de 100 fechas en toda América.

El anuncio oficial de los conciertos en México se realizó este 30 de octubre a través de las redes sociales del grupo, donde expresaron su entusiasmo y gratitud por el apoyo de sus seguidores.

“Gente bonita, estamos emocionados de anunciarles las fechas de nuestro Tour 2025 ‘Dejando Huella’, así que muy pronto nos veremos para bailar y disfrutar de nuestra música ¡Atentos a nuestras redes sociales para nuevas fechas e inicio de venta de boletos este viernes!” , escribió la agrupación en su perfil de Facebook.

Bronco en Cancún y otras ciudades de México

Además de Cancún, Bronco tiene programados otros conciertos en importantes ciudades del país.

La gira por México iniciará el 1 de febrero en el Auditorio Parque Las Maravillas, en Saltillo, Coahuila, y continuará en el Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México, el 7 de febrero.

Posteriormente, la banda llegará a Mérida, Yucatán, el 22 de febrero, y cerrará esta fase de su gira mexicana en el Teatro al Aire Libre de Villahermosa, Tabasco, el 23 de febrero.

Expectativa por venta de boletos

Hasta el momento, la página boletea.com solo ha habilitado la venta de boletos para el primer concierto en Saltillo, Coahuila. Se espera que en los próximos días estén disponibles las entradas para las demás fechas, incluida la de Cancún, donde Bronco promete un espectáculo lleno de nostalgia y energía, celebrando su legado en la música regional mexicana.

Bronco, también conocido como el "Gigante de América", es una de las bandas más emblemáticas de México, con un estilo único que mezcla cumbia, ranchera, balada y huapango.

Fundado en 1979 en Apodaca, Nuevo León, el grupo ha lanzado más de 21 álbumes a lo largo de su carrera, consolidándose como un referente del regional mexicano y dejando una huella imborrable en el público latinoamericano.