Burócratas se rebelan en Carrillo Puerto y Chetumal

Jesús Caamal | Ángel Castilla

Decenas de trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto exigieron a José Esquivel Vargas, presidente municipal, el segundo pago de sus prestaciones de fin de año.

Desde temprana hora de ayer, más de 50 sindicalizados se plantaron frente al Palacio Municipal para reclamar la segunda parte del fondo de ahorro, de aguinaldo, días económicos y el pago de la quincena, que debieron ser cubiertos antes del 10 de enero.

José Armando Reyes Hernández, secretario general del Sindicato del Ayuntamiento, que actualmente aglutina a más de 300 trabajadores, dijo que siguen esperando que les entreguen el dinero para poder cubrir sus gastos y demás compromisos.

Recordó que antes de la fecha límite, el ayuntamiento pidió una prórroga de pago por dificultades económicas; sin embargo, el tiempo pasó y no hubo nada, por ende, “ante la falta de palabra”, no les quedó de otra más que presionar a la autoridad con el plantón, para que les cumplan.