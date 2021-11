Buscan que el 3de3 sea requisito obligatorio para candidatos

Fue ingresada al Congreso de Quintana Roo una iniciativa que busca establecer como requisito obligatorio a los aspirantes a un cargo de elección popular, la presentación de su declaración patrimonial, de intereses y constancia de cumplimiento fiscal a través del famoso 3de3.

Raúl Cazares Urban y Francisco Del Real Medina, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, explicó que su objetivo es reformar las leyes en materia electoral y transparencia, para que los candidatos y candidatas, así como sus suplentes, otorguen toda la información disponible sobre su patrimonio.

“No puede haber voto informado sin información. Esta propuesta de reforma se está realizando de manera simultánea en todo el país para garantizar la transparencia en nuestra democracia. No es posible que la ciudadanía no tenga acceso al historial patrimonial de quienes buscan su apoyo, para poder representarlos”, declaró Del Real Medina.

Explicó que actualmente se deja a voluntad de los “aspirantes” a ocupar un cargo de elección popular, la decisión de presentar su 3de3. Sin embargo este formato no ha tenido éxito, debido a que menos del 5% de los candidatos cumple con ello.

De aprobarse la propuesta de reforma, se establecerá como requisito obligatorio para poder inscribirse como candidato que presente estos datos, o de lo contrario no podrá participar en el proceso electoral.

Raúl Cazares puntualizó que debido a que ya se cumplió con el plazo para modificar la Ley Electoral local, esta propuesta no podrá ser aplicada en las elecciones del 2022, en caso de ser aprobada por los diputados del Congreso de Quintana Roo.

No obstante, detalló que es importante que los legisladores acepten esta reforma, ya que de no hacerlo Quintana Roo podría convertirse en uno de los pocos estados que no registró avances en este tema.

