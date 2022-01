By Justine inspira a las mujeres latinas en el arte

Andrea Justine Encina López, reconocida en el mundo del arte como By Justine, es una mujer venezolana dedicada a la escultura y pintura, que comparte su pasión por el cinetismo (obras que parecen tener movimiento) y la ilusión óptica, dos técnicas que la consagran como una exitosa mujer latina dedicada a las artes plásticas.

Su trabajo es muestra constante del empoderamiento que han adquirido las mujeres en casi todas las áreas del arte.

“Considero que mi trabajo es una inspiración para las mujeres y para la juventud en general, pues me expresó desde el fondo de mi alma con el objetivo de que todos vean que se puede ser feliz haciendo lo que amas y, al mismo tiempo, puedes vivir de ello”, externó la artista plástica.

En cada una de sus creaciones expresa el empoderamiento de la mujer venezolana, la fuerza de la naturaleza ante el mundo, la importancia de la estabilidad emocional, el respeto a las diferentes religiones, el amor por las figuras históricas de su país, así como el regionalismo.

By Justine cuenta con “Galería Justine”, un lugar donde expone sus piezas para que el público las adquiera. También, tiene algunas exhibiciones en “Black Tower Gallery”, una galería de Design District, en Miami. Además cuenta con tres talleres y más de 500 piezas vendidas a nivel mundial, incluido México.

Andrea Justine Encina López, reconocida como By Justine, nació en Caracas, Venezuela. Estudió Ingenieria Industrial en la Universidad Santa Maria y una Maestría en finanzas en la Universidad Metropolitana.

Su amor por el arte se da durante sus viajes por Europa, especialmente en Londres, donde tuvo la oportunidad de descubrir nuevas perspectivas de cómo fusionar sus dos grandes pasiones: el arte y la ingeniería.

“El arte Pop es algo que me encanta, me atrapa, me seduce; es la expresión más pura del alma. Las técnicas que utilizó son variadas, pero enfocadas en esta corriente que me permite expresarme siendo siempre yo”, manifestó.