Cada vez hay más menores de edad consumidores de ‘cristal’ en Cancún

Los casos de menores de edad que recurren a las autoridades municipales para atenderse por un caso de adicción a la droga cristal son cada vez más, principalmente para los hombres, quienes acaparan más del 75% de las atenciones.

De acuerdo con información del Instituto Municipal contra las Adicciones (Imca), este año se han atendido a 20 personas consumidoras de cristal, de las cuales cinco tienen de 15 a 17 años de edad, pero en el 2022 se atendieron a 20 usuarios de enero a julio, aunque solo dos fueron menores de edad.

Erick Avilés Monreal, coordinador de diagnóstico y canalización del Imca, señaló que esta droga es cada vez más consumida debido a que se puede conseguir ya sea en colonias o incluso en establecimientos de venta de alcohol.

Por su parte, Nisha Morgan Fernández, terapeuta del Imca, destacó que antes de consumir cristal, los usuarios comúnmente inician con una sustancia distinta, como alcohol o marihuana, al punto de probar algo más fuerte y llegar al cristal, el cual puede tener un efecto de hasta cuatro días una vez que se prueba.

Monreal Avilés explicó que la atención se brinda a los usuarios hasta que tienen la voluntad de atenderse, se explica cómo van a atender la adicción y se les deja el conocimiento a los adictos de adonde ir para cuando quieran cambiar y dejar de consumir.

Por otra parte, los entrevistados afirmaron que los usuarios empiezan a consumir porque se dice buscar placer, pero en el instituto se les dice que los problemas de adicción tienen su raíz a problemas que se tuvieron durante la infancia y que son lo que tratan de olvidar.

El origen puede ser el abandono, los divorcios, ser hijos de familias desintegradas, mucha desatención por parte de los padres, abuso sexual, violencia en casa, consumo de drogas en casa, y más.

“Cuando llega la aceptación de que no puedes solo. Yo intenté parar muchas veces, me anexaron, estuve en una iglesia cristiana ocho años, estuve en un psiquiatra, hice muchas cosas porque quería parar, pero no podía. Entonces hasta que llegó mi derrota dije ‘ocupo la ayuda, sola no voy a poder’”, compartió Morgan Fernández.