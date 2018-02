Perredistas que leyeron a Tolstoi

De veras que el PRD es shakespeareano. Mejor: operístico. Ni a Giuseppe Verdi ni a Giacomo Puccini se les hubiese ocurrido hacerla tan cansada. Cuando, como decía papá, “ya cantó la gorda”, se suponía que todo estaba definido, al partido amarillo y negro le gusta hacerla de jamón hasta el último momento. A media tarde ya esperábamos estar informando sobre las candidaturas que le tocan al Sol Azteca en Quintana Roo, y llegada ya la hora límite para enviar estas líneas a la Redacción todavía ni entraban en materia. Casta diva. Peor: Traviata.

La principal expectativa para Quintana Roo era la posible candidatura de José Luis Toledo Medina, “Chanito”, para la presidencia municipal de Benito Juárez. Ya anochecía y ni siquiera se abordaba el tema. De veras que de lo poco que le heredaron a la izquierda internacional fueron sus interminables prácticas burócrata-políticas. Nikita Kruschev se aventaba seis horas hablando en tribuna; Fidel Castro Ruz hasta 12. Los perredistas de hoy, que ni de izquierda son, se tiran desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde sin llegar ni siquiera a descorchar la Coca-Cola. Son maravillosos. Genios de la retórica contemporánea.

Ya nos gustó el tema ruso: ni Máximo Gorky se las echaba tan prolongadas, caray. ¡Ya que digan quién va y quien no va, carambas! Obvio: Emiliano Ramos Hernández, que no recuerdo si es Vladimir, Ilich o Mijail, muy en la tradición obrera de su papá Salvador Ramos Bustamente es el más contento por el aplazamiento, pues la madre URSS dictaba que nada puede ser aprobado si no se discutía durante horas y horas en la duma y por cansancio ganaba el más empoderado de la asamblea, el de mayor raigambre en el politburó: o séase.

Ya dijimos aquí que en la coalición PAN-PRD-MC que para muchos es anti-natura la voz del gobernador llama a la postulación de Chanito, pero el benjamín de los ramos salió respondón y está haciendo hasta lo imposible por cochinearle la jugada a Carlos Joaquín González.

Leales al mandatario estatal, quien los llevó al poder más por su carismática persona y lucha contra el felixismo-borgismo que por las siglas de sus partidos postulantes, han sido el exsecretario y ahora aspirante al Congreso de la Unión Julián Ricalde Magaña y el líder solaztequista estetal Jorge Aguilar Osorio. Han sostenido el postulado de su gobernador a pie juntillas, no importando que el poderoso clan Ramos no se haya sentido a gusto y haya alzado lanzas contra el mandatario en pleno proceso comicial por no haberse sentido favorecidos.

Su razón tienen unos y otros: los que se dicen perredistas históricos que se rizan porque no sacan de sus filas –familiares– al aspirante a gobernar Cancún, y los afectos al gobernador, que quieren una solución más pragmática y ganadora en la persona de Chanito Toledo.

Allá ellos, pero en verdad que es más expedito leer a Tolstoi que esperar al PRD.