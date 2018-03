AMLO contra AMLO en OPB

Con el título no nos referimos a la ciertamente alevosa pero también certera entrevista colectiva en Milenio Televisión encabezada por Carlos Marín a –¿o contra?– Andrés Manuel López Obrador en la que, rectitud periodística aparte, fueron exhibidas debilidades y carencias del dueño de Morena, como las fantasiosas incongruencias sobre nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o la inverosímil participación del confesional, evangélico PES en la coalición que lo postula, que se ha declarado públicamente antijuarista, cuando en la misma masacre el tabasqueño había asegurado que será un presidente de la estatura ¡precisamente de Benito Juárez!

De lo que hablamos es de lo que está sucediendo con la candidatura a presidente municipal de Othón P. Blanco justo con el ultraconservador Encuentro Social aliado de la izquierda de Morena y PT en Juntos Haremos Historia.

El aventajado partido de López Obrador ha mantenido desde hace varias semanas al reconocido exalcalde Hernán Pastrana Pastrana como su seguro abanderado, pero ayer el piadoso partido que dirige el pastor de la pentecostal Casa de la Roca y diputado federal Hugo Eric Flores Cervantes nominó para alcalde de Chetumal al también expresidente Carlos Mario Villanueva Tenorio, que siendo hijo de quien es parecería garantizar muchos votos pero habiendo tenido una gestión tan cuestionada divide opiniones.

Cualquiera de los dos precandidatos, sin duda, a la vera del poderoso Peje pudiera volver a ser inquilino del inmueble de la alameda de la avenida Álvaro Obregón, mas sus adversarios no son débiles de ninguna: por la liga PAN-PRD-MC Fernando “Chino” Zelaya Espinoza, merced a trabajo de campo en más de una campaña, carisma y cercanía popular puede ser el enemigo a vencer, mientras que por el trío PRI-PVEM-Panal María “Mary” Hadad Castillo cuenta con la aún vigente estructura tricolor y es muy querida por amplios sectores de la población, ante la que representa sentidos valores familiares, todavía muy importantes en esta comarca sureña.

Aunque suene grosero, pero no podemos dejar de ponderar el factor como un “negativo”: con más de siete décadas y media a cuestas de este bien reputado personaje –a quien todos le anteponen el “don” antes de nombrarlo– Pastrana pudiera no tener a los años como aliados en una intensa campaña, mientras que a pesar no haber procesos en su contra podemos dar testimonio de que buena parte de la población se sintió defraudada por la anterior gestión del hijo de Mario Villanueva Madrid, pero como el hoy encarcelado exmandatario sigue siendo un ídolo marca Pedro Infante para los chetumaleños habría que ver si lo que se impone es la decepción por su gobierno precedente o la enorme figura de su padre el “Ingeniero”.

Morena, el partido dominante en la coalición, ha tenido la sinceridad de admitir que sus candidatos serán los que más votos le aporten a la causa lopezobradorcista, así que lo que pase es muy difícil de predecir.